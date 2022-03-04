Что подарить мамам на 8 марта? Отвечают дети 04.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Кому, как не детям, досконально знать своих мам? Малыши даже знают, какой подарок лучше вручить им на первый весенний праздник, и с удовольствием делятся со всеми. Папам на заметку!

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Итак, что такое вкусное находится в красивой бутылочке? Духи — нет, лимонад — тоже нет… Точно — это аромадиффузор, который можно поставить на полку, и он будет источать приятный ненавязчивый аромат. Однозначно берем!

И сковорода тоже весьма полезный подарок: малыши сразу смекнули, что на ней можно жарить вкусные блинчики, омлет и много чего еще. Ну а массажный ролик — самое то, чтобы маме расслабиться после насыщенного дня (правда, одна догадка была про то, что это своеобразная малярная кисть. Кому-кому, а детям фантазии не занимать!).

А в помощь папам — еще множество идей для подарков любимым! Утюжки и мультистайлеры для волос, изящные наборы столовой посуды, шкатулки, косметички, складные зеркала с LED-подсветкой… Для любительниц понежиться в ванной — ароматные скрабы, а для тех, кто обожает готовить — блендер-измельчитель. В эпоху правильного питания — то, что надо!

Всевозможные подарки на весенний праздник собраны в одном месте, а приобрести их можно любым удобным для вас способом: на сайте, в приложении или в корнерах, общий список которых вы найдете на сайте BY SHOP.

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Метки:
магазины
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