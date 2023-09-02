Что останавливает нас от покупки апартаментов? Отвечаем на примере МФК Wellbe 02.09.2023 Реклама ИП Лебедев А.В., ИНН 780160439220, erid:LatgC4ArQ

Wellbe в Зеленограде предлагает жилье высокого класса, отвечающее всем современным стандартам. Апартаменты Wellbe не только могут стать уютным домом, но также и выгодной инвестицией в ваше будущее. В этой статье мы ответим на вопросы об апартаментах, наиболее часто встречающиеся при выборе будущего жилья.

Вопрос 1: Я не смогу оформить постоянную регистрацию, а значит буду лишен социальных гарантий?

Начнём с того, что вне зависимости от формата регистрации, за вами сохраняются все права гражданина РФ, а значит и социальные гарантии. В апартаментах предусмотрена возможность временной регистрации, причём её можно продлевать неограниченное количество раз. Данная форма регистрации даёт вам доступ к системе обязательного медицинского страхования, налоговому учёту, сохраняет за вами право обращаться в местные отделения любых государственных служб.

Вопрос 2: Ни один банк не выдаст мне ипотечный кредит для покупки апартаментов?

Это не так. Большинство банков идут навстречу заёмщикам, желающим приобрести в качестве жилья апартаменты. Формат сделки, пакет необходимых документов для получения ипотеки абсолютно одинаковы, как в случае покупки апартаментов, так и квартиры. МФК Wellbe тесно сотрудничает со многими финансовыми организациями: это значительно упрощает процедуру выдачи ипотечного кредита.

Вопрос 3: В случае возникновения сложностей на любом из этапов приобретения апартаментов, ФЗ-214 мне не поможет?

МФК Wellbe дорожит своей репутацией: строительство жилищных комплексов ведется с соблюдением всех норм, в том числе законодательных, включая ФЗ-214. Поэтому на вас распространяются все гарантии, предусмотренные данным федеральным законом.

Вопрос 4: Налог на апартаменты в разы выше налога на обычную квартиру?

Апартаменты в МФК Wellbe могут оказаться более выгодными с точки зрения налогов, чем квартиры, благодаря удобной планировке и рациональному использованию площади. Современный подход к проектированию помещений позволяет максимально эффективно использовать каждый квадратный метр, что в свою очередь влияет на кадастровую стоимость помещения и может снизить налог на апартаменты.

Вопрос 5: Ведь апартаменты не отличаются комфортабельностью?

Проектирование апартаментов в МФК Wellbe основывается на понимании современных запросов людей о комфорте. Почему покупка апартаментов в Wellbe — это хорошая идея:

  • Небольшие здания на 7 этажей, внутри которых расположено всего по 108 апартаментов. Здесь вы не будете чувствовать себя стесненным.
  • Большой выбор планировок: от уютных студий до просторных 3-комнатных квартир.
  • Все апартаменты продаются с чистовой отделкой. Ремонт выполнен из качественных современных материалов в светлых тонах.
  • Входная зона оборудована лобби, выполненным в дизайнерском стиле.
  • До подземной парковки вы можете добраться со своего этажа на лифте.
  • Для досуга и занятий спортом на территории комплекса расположены специализированные площадки.
  • Сотрудники архитектурного бюро Artel Architects разработали дизайн прилегающей территории: благоустроенная входная группа жилого комплекса; главная аллея украшена деревьями, кустарниками, цветочными и травянистыми растениями. В темное время суток аллея освещена фонарями.
  • На первых этажах жилых комплексов в ближайшее время планируется открытие множества магазинов и учреждений — вся необходимая инфраструктура будет располагаться в вашем доме.

Зеленоград стал еще ближе к Москве: с августа 2023 доступна новая железнодорожная линия МЦД, проходящая через станцию Крюково. Жители МФК Wellbe могут без труда добраться до столицы за 40 минут. Также налажено дорожное сообщение, что подойдет владельцам автомобилей. Стоимость жилья в районе Зеленограда продолжает расти; все больше и больше компаний разворачивают здесь свое производство — это делает район очень привлекательным для инвесторов.

Вопрос 6: Я не смогу осуществить продажу апартаментов?

Процедура продажи апартаментов ничем не отличается от продажи квартиры.

Где можно найти подробную информацию об апартаментах МФК Wellbe?

Вас приглашают на официальный сайт МФК Wellbe. Здесь Вы можете подробнее ознакомиться с предложениями — вся информация сопровождается схемами апартаментов и фотографиями.

Контактные данные:

Телефон: 8-495-677-98-93

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Адрес для очных консультаций:

Зеленоград, ул. Александровка (проезд 624)

Вам будут рады, чтобы помочь в выборе нового собственного жилья. Выбирая МФК Wellbe, вы выбираете комфорт и уверенность в завтрашнем дне.

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