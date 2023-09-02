Вопрос 5: Ведь апартаменты не отличаются комфортабельностью?

Проектирование апартаментов в МФК Wellbe основывается на понимании современных запросов людей о комфорте. Почему покупка апартаментов в Wellbe — это хорошая идея:

Небольшие здания на 7 этажей, внутри которых расположено всего по 108 апартаментов. Здесь вы не будете чувствовать себя стесненным.

Большой выбор планировок: от уютных студий до просторных 3-комнатных квартир.

Все апартаменты продаются с чистовой отделкой. Ремонт выполнен из качественных современных материалов в светлых тонах.

Входная зона оборудована лобби, выполненным в дизайнерском стиле.

До подземной парковки вы можете добраться со своего этажа на лифте.

Для досуга и занятий спортом на территории комплекса расположены специализированные площадки.

Сотрудники архитектурного бюро Artel Architects разработали дизайн прилегающей территории: благоустроенная входная группа жилого комплекса; главная аллея украшена деревьями, кустарниками, цветочными и травянистыми растениями. В темное время суток аллея освещена фонарями.

На первых этажах жилых комплексов в ближайшее время планируется открытие множества магазинов и учреждений — вся необходимая инфраструктура будет располагаться в вашем доме.

Зеленоград стал еще ближе к Москве: с августа 2023 доступна новая железнодорожная линия МЦД, проходящая через станцию Крюково. Жители МФК Wellbe могут без труда добраться до столицы за 40 минут. Также налажено дорожное сообщение, что подойдет владельцам автомобилей. Стоимость жилья в районе Зеленограда продолжает расти; все больше и больше компаний разворачивают здесь свое производство — это делает район очень привлекательным для инвесторов.