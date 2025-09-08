Что, если один день может полностью изменить отношение ребёнка к компьютеру?
В ЦКО МИЭТ открыт набор школьников 7-17 лет на бесплатные открытые занятия. Программа позволяет попробовать себя в самых разных направлениях: программировании, 3D-моделировании, дизайне, видеомонтаже, создании игр и сайтов и многом другом.
На занятии ребёнок сразу получает практический опыт. Пишет первые строки кода, моделирует объекты, создаёт анимацию или пробует собрать сайт.
Всё — под руководством преподавателя.
Уже с первого занятия появляется ощущение: «Я могу». Именно это помогает школьникам найти уверенность в себе и желание учиться дальше.
Направления:
- программирование (Minecraft, Scratch, Roblox, Python),
- 3D-моделирование (Blender, 3Ds Max),
- цифровой рисунок, живопись,
- видеомонтаж,
- создание сайтов (HTML5, CSS3, JS),
- нейросети.
Все курсы проходят в малых группах.
Доступна рассрочка, налоговый вычет и оплата маткапиталом.
Сайт: mietcenter.ru
Телефоны: +7-499-735-32-65, +7-916-062-04-09