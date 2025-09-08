Качественно
- Маникюр и педикюр — от лаконичного классического до сложного дизайна с деталями оформление бровей и ресниц — коррекция, окрашивание, ламинирование, депиляция, осветление ?
- Высокая квалификация — мастера постоянно проходят обучение современным техникам
- Стерильность — сертифицированные материалы, соблюдение санитарных норм
гарантия 14 дней
Удобно
- Центр города — к нам удобно добраться из любого района Зеленограда первая линии улицы — нашу вывеску видно с дороги
- 8 минут пешком от МЦД — забежать после рабочего дня или перед важным мероприятием
- Запись онлайн — выбрать окошко, почитать отзывы на мастеров и записаться не прилагая усилий
Комфортно
- Администраторы приготовят для вас самый вкусный кофе/чай или какао с конфетами
- Удобные мягкие кресла, уютные фильмы и расслабляющая музыка
- Чуткие и доброжелательные мастера и сделают все, чтобы визит прошел комфортно
Выгодно
- 10% скидка на первое посещение и на повторное посещение вдвоем
- 400 рублей за каждого приведенного друга — чем больше друзей, тем больше бонусов
- 15% скидка в день рождения
Работа
Ведется набор мастеров в нашу дружную команду! Зарплата % и гарантированный выход, предоставляется стильная форма, материалы и оборудование, повышается квалификация — в штате есть технолог.
Choose Me заботятся о комфорте клиентов и сотрудников одинаково.
По вопросам вакансий: 8-916-379-42-82 (WhatsApp, Telegram)
Звоните или пишите прямо сейчас!
Телефон/WhatsApp: 8-909-968-30-86
Сайт: https://chooseme-nail.ru/
Яндекс.Карты: yandex.ru/maps/org/choose_me/61382491030
Адрес: г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея к935
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости