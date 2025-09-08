Choose Me — эстетичная студия красоты в центре города 08.09.2025 Реклама ИП Портер И. И. ИНН:773578314240 erid:2VtzqwcAHYw
Качественно

  • Маникюр и педикюр — от лаконичного классического до сложного дизайна с деталями оформление бровей и ресниц — коррекция, окрашивание, ламинирование, депиляция, осветление ?
  • Высокая квалификация — мастера постоянно проходят обучение современным техникам
  • Стерильность — сертифицированные материалы, соблюдение санитарных норм
    гарантия 14 дней

Удобно

  • Центр города — к нам удобно добраться из любого района Зеленограда первая линии улицы — нашу вывеску видно с дороги
  • 8 минут пешком от МЦД — забежать после рабочего дня или перед важным мероприятием
  • Запись онлайн — выбрать окошко, почитать отзывы на мастеров и записаться не прилагая усилий

Комфортно

  • Администраторы приготовят для вас самый вкусный кофе/чай или какао с конфетами
  • Удобные мягкие кресла, уютные фильмы и расслабляющая музыка
  • Чуткие и доброжелательные мастера и сделают все, чтобы визит прошел комфортно

Выгодно

  • 10% скидка на первое посещение и на повторное посещение вдвоем
  • 400 рублей за каждого приведенного друга — чем больше друзей, тем больше бонусов
  • 15% скидка в день рождения

Работа

Ведется набор мастеров в нашу дружную команду! Зарплата % и гарантированный выход, предоставляется стильная форма, материалы и оборудование, повышается квалификация — в штате есть технолог.

Choose Me заботятся о комфорте клиентов и сотрудников одинаково.
По вопросам вакансий: 8-916-379-42-82 (WhatsApp, Telegram)

Звоните или пишите прямо сейчас!

Телефон/WhatsApp: 8-909-968-30-86
Сайт: https://chooseme-nail.ru/
Яндекс.Карты: yandex.ru/maps/org/choose_me/61382491030

Адрес: г. Москва, Зеленоград, Солнечная аллея к935
Реклама
Реклама
