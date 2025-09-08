Работа

Ведется набор мастеров в нашу дружную команду! Зарплата % и гарантированный выход, предоставляется стильная форма, материалы и оборудование, повышается квалификация — в штате есть технолог.



Choose Me заботятся о комфорте клиентов и сотрудников одинаково.

По вопросам вакансий: 8-916-379-42-82 (WhatsApp, Telegram)