Хотите, чтобы ваша дочь:
- перестала стесняться
- научилась акробатике, шпагатам и грации
- нашла подруг и наставника
- выступала на сцене и гордилась собой
Тогда чир клуб «Альпака» — это ваш старт!
Выбирайте подходящее направление:
- Чир-фристайл — энергия, акробатика и координация
- Чир-джаз — пластика, артистизм, грация
Что ждёт ребёнка:
- 3 тренировки в неделю (в вечернее время)
- Обучение с нуля — научим всему!
- Выступления на соревнованиях и клубных шоу
- Праздники, лагеря и командные мероприятия
- Маленькие группы — максимум внимания
Стоимость — всего 600 рублей за тренировку
Пробное занятие — бесплатно!
Если хотите, чтобы дочка раскрылась, засияла и получила уверенность — это тот самый шанс.
Наш адрес: Зеленоград, 921а (Школа №719)
Напишите прямо сейчас:«Хочу на пробное занятие» в WhatsApp +7-968-048 98 36
Подробная информация на сайте:https://zelenograd.alpacadance.ru/
Количество мест ограничено!
Группы стартуют со 2 сентября.
Ранний набор только до 25 августа.
