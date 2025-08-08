Чирлидинг для девочек 4-8 лет в центре Зеленограда: набор открыт! 08.08.2025 Реклама Трушко Н.А. ИНН:502756973639 erid:2VtzqvjjewK
Хотите, чтобы ваша дочь:

  • перестала стесняться
  • научилась акробатике, шпагатам и грации
  • нашла подруг и наставника
  • выступала на сцене и гордилась собой

Тогда чир клуб «Альпака» — это ваш старт!

Выбирайте подходящее направление:

  • Чир-фристайл — энергия, акробатика и координация
  • Чир-джаз — пластика, артистизм, грация

Что ждёт ребёнка:

  • 3 тренировки в неделю (в вечернее время)
  • Обучение с нуля — научим всему!
  • Выступления на соревнованиях и клубных шоу
  • Праздники, лагеря и командные мероприятия
  • Маленькие группы — максимум внимания

Стоимость — всего 600 рублей за тренировку

Пробное занятие — бесплатно!

Если хотите, чтобы дочка раскрылась, засияла и получила уверенность — это тот самый шанс.

Наш адрес: Зеленоград, 921а (Школа №719)

Напишите прямо сейчас:«Хочу на пробное занятие» в WhatsApp +7-968-048 98 36

Подробная информация на сайте:https://zelenograd.alpacadance.ru/

Количество мест ограничено!
Группы стартуют со 2 сентября.

Ранний набор только до 25 августа.
Реклама
Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-14 лет Реклама
InQuiz приглашает на тематический квиз про мемы Реклама
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Монорельсовую дорогу начали разбирать возле ВДНХ — на её месте появится «парк в небе» Новости
Пожар возле лыжероллерной трассы за 17-м микрорайоном Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру