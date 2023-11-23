«Чёрная пятница» в сети магазинов и ателье «Я Сама» — с 24 по 27 ноября включительно 23.11.2023 Реклама ИП КРЮЧКОВА Т.М., ИНН 773500374204, erid:LatgBWb4J

Ноябрь — самое лучшее время для выгодных покупок. Ежегодные скидки в магазинах «Я Сама» с 24 по 27 ноября включительно — прекрасная традиция, не правда ли?

Не упустите возможность приобрести инструменты для рукоделия, пряжу, ткани и многие другие товары от ведущих мировых и отечественных брендов со скидками от 20% до 60%.

Такие выгодные предложения бывают лишь раз в году, поэтому не теряйте ни минуты и скорее ставьте в телефоне напоминание, чтобы не забыть включить в список важных дел на 24-27 ноября посещение одного из уютных магазинов «Я Сама».

Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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