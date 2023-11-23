Ноябрь — самое лучшее время для выгодных покупок. Ежегодные скидки в магазинах «Я Сама» с 24 по 27 ноября включительно — прекрасная традиция, не правда ли?

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