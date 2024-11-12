При покупке двух украшений 3-е украшение в подарок.
Акция будет проходить 7 дней с понедельника по воскресенье.
С 11 по 17 ноября действует акция 1+1 = 3 от бренда P'essa: а если возьмете два украшения сразу — получите 3-е украшение в подарок (наименьшей стоимостью).
Также в эти даты скидки на весь ассортимент beauty-бутика в салоне красоты «Никор» — до 15%:
- 1 продукт — скидка 5%
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- 3 продукта — скидка 15%
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Не упустите шанс обновить коллекцию украшений и beauty-средств по самым выгодным ценам.
Телефон: 8-499-731-59-68
Адрес: Зеленоград, корпус 1204, стр. 1
Сайт: Nikor-salon.ru
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