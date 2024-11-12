При покупке двух украшений 3-е украшение в подарок.

Акция будет проходить 7 дней с понедельника по воскресенье.

С 11 по 17 ноября действует акция 1+1 = 3 от бренда P'essa: а если возьмете два украшения сразу — получите 3-е украшение в подарок (наименьшей стоимостью).

Также в эти даты скидки на весь ассортимент beauty-бутика в салоне красоты «Никор» — до 15%:

1 продукт — скидка 5%

2 продукта — скидка 10%

3 продукта — скидка 15%

*Вы можете выбрать продукты из любых линеек, кроме travel-форматов

Не упустите шанс обновить коллекцию украшений и beauty-средств по самым выгодным ценам.

Телефон: 8-499-731-59-68

Адрес: Зеленоград, корпус 1204, стр. 1

Сайт: Nikor-salon.ru

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