Черная Пятница в салоне красоты «Никор» — с 11 по 17 ноября 12.11.2024 Реклама ИП БАРАНОВА М.Л. ИНН:773504920990 erid:2VSb5y4Zad6

При покупке двух украшений 3-е украшение в подарок.

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С 11 по 17 ноября действует акция 1+1 = 3 от бренда P'essa: а если возьмете два украшения сразу — получите 3-е украшение в подарок (наименьшей стоимостью).

Также в эти даты скидки на весь ассортимент beauty-бутика в салоне красоты «Никор» — до 15%:

  • 1 продукт — скидка 5%
  • 2 продукта — скидка 10%
  • 3 продукта — скидка 15%

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Не упустите шанс обновить коллекцию украшений и beauty-средств по самым выгодным ценам.

Телефон: 8-499-731-59-68

Адрес: Зеленоград, корпус 1204, стр. 1

Сайт: Nikor-salon.ru

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