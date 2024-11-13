Годы идут, а «Черная Пятница» в ноябре продолжает оставаться самой грандиозной распродажей в магазинах «Я Сама».
И снова магазины «Я Сама» готовы анонсировать максимальные скидки на ткани, инструменты для вязания, пряжу и прочее. Не пропустите, ведь такая возможность предоставляется лишь раз в году.
Скидки действуют только с 14 по 17 ноября включительно в сети магазинов «Я Сама»: отрезы самых популярных тканей в остатках — скидки 50-60%, на летнюю пряжу 20%-30%, на наборы для вышивания скидки 40-50%, на некоторые коллекции спиц и крючков -30%- 40%.
Еще больше уникальных и интересных предложений — в магазинах «Я Сама».
Скидки распространяются на товары с особыми ценниками, не распространяются на новые поставки и не суммируются с другими акционными предложениями.
Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10
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