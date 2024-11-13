Скидки действуют только с 14 по 17 ноября включительно в сети магазинов «Я Сама»: отрезы самых популярных тканей в остатках — скидки 50-60%, на летнюю пряжу 20%-30%, на наборы для вышивания скидки 40-50%, на некоторые коллекции спиц и крючков -30%- 40%.



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Скидки распространяются на товары с особыми ценниками, не распространяются на новые поставки и не суммируются с другими акционными предложениями.

Вас ждут в сети магазинов и ателье «Я Сама».

Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)

Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4

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