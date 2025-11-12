Чёрная пятница в магазинах «Я Сама» Зеленоград! Приготовьтесь к невероятному шоппинг-марафону со скидками до 60% на товары для рукоделия 12.11.2025 Реклама ИП Крючков С.Г. ИНН:773508354129 erid:2Vtzqw2WM44

В магазинах «Я Сама» вы найдете только оригиналы от всемирно известных брендов.

Вас ждет изобилие товаров: пряжа, которая ласкает руки и рождает шедевры, инструменты для вязания, от которых невозможно оторваться, ткани, вдохновляющие на создание модных образов, и фурнитура, превращающая обычные вещи в произведения искусства.

Всё для вышивки, чтобы ваши картины оживали на ткани, и еще море всего, что только может пожелать душа рукодельницы.

Не упустите эту уникальную возможность!
С 11 по 30 ноября «Я Сама» открывает двери в мир безграничного творчества по самым соблазнительным ценам.

Пополните свои запасы качественными материалами, освойте новые техники, воплотите в жизнь самые смелые идеи!

Торопитесь! Количество товаров ограничено.

Черная пятница в «Я Сама» — это не просто распродажа, это инвестиция в ваше творчество и ваше вдохновение.

Присоединяйтесь к тысячам довольных покупателей и создавайте шедевры вместе с нами!

Акция действует только в магазинах «Я Сама» Зеленорад с 11 по 30 ноября. Скидки не суммируются со скидочными картами и картами постоянного покупателя. Акция не распространяется на технику. Подробности уточняйте у консультантов.


Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)


Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4


Вконтакте, Телеграм
Реклама
Реклама
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру