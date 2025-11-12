В магазинах «Я Сама» вы найдете только оригиналы от всемирно известных брендов.
Вас ждет изобилие товаров: пряжа, которая ласкает руки и рождает шедевры, инструменты для вязания, от которых невозможно оторваться, ткани, вдохновляющие на создание модных образов, и фурнитура, превращающая обычные вещи в произведения искусства.
Всё для вышивки, чтобы ваши картины оживали на ткани, и еще море всего, что только может пожелать душа рукодельницы.
Не упустите эту уникальную возможность!
С 11 по 30 ноября «Я Сама» открывает двери в мир безграничного творчества по самым соблазнительным ценам.
Пополните свои запасы качественными материалами, освойте новые техники, воплотите в жизнь самые смелые идеи!
Торопитесь! Количество товаров ограничено.
Черная пятница в «Я Сама» — это не просто распродажа, это инвестиция в ваше творчество и ваше вдохновение.
Присоединяйтесь к тысячам довольных покупателей и создавайте шедевры вместе с нами!
Акция действует только в магазинах «Я Сама» Зеленорад с 11 по 30 ноября. Скидки не суммируются со скидочными картами и картами постоянного покупателя. Акция не распространяется на технику. Подробности уточняйте у консультантов.
Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- Телефон: 8-499-738-61-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4
- Телефон: 8-499-762-36-31
- WhatsApp: 8-985-532-02-10