В магазинах «Я Сама» вы найдете только оригиналы от всемирно известных брендов.



Вас ждет изобилие товаров: пряжа, которая ласкает руки и рождает шедевры, инструменты для вязания, от которых невозможно оторваться, ткани, вдохновляющие на создание модных образов, и фурнитура, превращающая обычные вещи в произведения искусства.



Всё для вышивки, чтобы ваши картины оживали на ткани, и еще море всего, что только может пожелать душа рукодельницы.



Не упустите эту уникальную возможность!

С 11 по 30 ноября «Я Сама» открывает двери в мир безграничного творчества по самым соблазнительным ценам.



Пополните свои запасы качественными материалами, освойте новые техники, воплотите в жизнь самые смелые идеи!



Торопитесь! Количество товаров ограничено.



Черная пятница в «Я Сама» — это не просто распродажа, это инвестиция в ваше творчество и ваше вдохновение.



Присоединяйтесь к тысячам довольных покупателей и создавайте шедевры вместе с нами!



Акция действует только в магазинах «Я Сама» Зеленорад с 11 по 30 ноября. Скидки не суммируются со скидочными картами и картами постоянного покупателя. Акция не распространяется на технику. Подробности уточняйте у консультантов.







Магазин и ателье «Я Сама» — Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)





Магазин и ателье «Я Сама» — площадь Юности, дом 4





Вконтакте, Телеграм