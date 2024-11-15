Почему это предложение уникально?

Бесплатный билет на тренировки с тренером

Никаких скрытых платежей — всё включено

Начните свой путь к здоровью под руководством опытного профессионала

Что вы получите?

Тренировки с наставником с учётом ваших целей и возможностей

Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе

Мотивация и вдохновение от профессионала

Комфортную площадку в новом, современном фитнес-клубе

Множество бесплатных опций бесплатный солярий, 4 вида бань, более 40 групповых программ

Когда это возможно?

Только в Чёрную пятницу — не упустите свой шанс

Предложение ограничено — количество мест ограничено

Не упустите возможность изменить свою жизнь к лучшему!



Запишитесь сейчас и начните свой путь к здоровью и силе.



Свяжитесь с FITNESSON: 8-495-946-76-10

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Сделайте первый шаг к лучшей версии себя!



Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 2