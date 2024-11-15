Чёрная пятница уже началась. Только до 30 ноября получите возможность бесплатно тренироваться с личным тренером.
Почему это предложение уникально?
- Бесплатный билет на тренировки с тренером
- Никаких скрытых платежей — всё включено
- Начните свой путь к здоровью под руководством опытного профессионала
Что вы получите?
- Тренировки с наставником с учётом ваших целей и возможностей
- Индивидуальный подход и поддержка на каждом этапе
- Мотивация и вдохновение от профессионала
- Комфортную площадку в новом, современном фитнес-клубе
- Множество бесплатных опций бесплатный солярий, 4 вида бань, более 40 групповых программ
Когда это возможно?
- Только в Чёрную пятницу — не упустите свой шанс
- Предложение ограничено — количество мест ограничено
Не упустите возможность изменить свою жизнь к лучшему!
Запишитесь сейчас и начните свой путь к здоровью и силе.
Свяжитесь с FITNESSON: 8-495-946-76-10
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Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 2
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