«Каспийский Икорный Дом» — сертифицированный производитель, который поставляет икру напрямую, без посредников, более 20 лет. Это гарантирует безупречное качество и лучшую цену на рынке.



Их икра — это уверенность в свежести, законном происхождении и безупречном вкусе.



В их ассортименте только отборная чёрная икра, которую можно заказать с удобной доставкой по Москве и области.