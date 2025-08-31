Приходите в Чайхану «Регистан», чтобы окунуться в атмосферу гостеприимства и насладиться изысканной кухней Востока!
- Национальные блюда и ароматные шашлыки — только из свежих ингредиентов!
- Обновленное меню — новые блюда и классические рецепты для настоящих гурманов.
- Доставка по городу — вкусные блюда прямо к вашему столу!
- Банкетный зал — идеальное место для праздников, корпоративов и семейных торжеств.
Адрес: РП Андреевка, ул. Жилинская 5 М
Телефон: 8-916-249-67-35
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама