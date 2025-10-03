- 18 октября/cб в 16:00
Загляните в сказку под звуки гобоя и фортепиано! Нас ждёт музыкально-литературное погружение в сказочный мир, где живут герои Петра Ершова — Иван и Конек-горбунок. Там, посреди ночного поля во ржи, мы услышим как звучат звёзды — это будет «Лунный свет» Клода Дебюсси.
Наше путешествие ляжет навстречу удивительным чудесам: горящей ослепительным светом, как огнем, Жар-птице, громадной и страшной Чудо-юдо рыбе-кит. На её хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Ну и как в русской то сказке, да без прекрасной Царь-девицы и счастливого конца? Однако удастся ли Ивану выйти живым из кипящего котла с молоком?
Все сказочные герои оживут на большом экране в красочных картинах из песка, которые будут рождаться прямо на ваших глазах. Добрый сказочник Сергей Степанов бодро заведет сказочный лад, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу народного волшебства!
18 октября, в субботу, в 16:00 в ДК «Андреевка»!Каждый зритель станет частью волшебного музыкального приключения и получит волшебный подарок от Артсказки! Бронируйте!