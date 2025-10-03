Наше путешествие ляжет навстречу удивительным чудесам: горящей ослепительным светом, как огнем, Жар-птице, громадной и страшной Чудо-юдо рыбе-кит. На её хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Ну и как в русской то сказке, да без прекрасной Царь-девицы и счастливого конца? Однако удастся ли Ивану выйти живым из кипящего котла с молоком?