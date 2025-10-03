Чарующий мир сказки «Конёк-горбунок» на сцене Дома культуры «Андреевка». Есть промокоды для заказа билетов, и скидки для школьных классов. 03.10.2025 Реклама Степанов П.О. ИНН:774334226664 erid:2VtzqxAyPA5
Сказка «Конек-горбунок» с песочной анимацией

  • 18 октября/cб в 16:00
  • ДК «Андреевка», р. п. Андреевка, ул. Староандреевская, уч. 59
  • Бронирование по телефону 8-985-256-70-72

Билеты онлайн со скидкой 15% по промокоду ОСЕНЬ16 по ссылке ниже
https://artskazka.ru/andreevka

Приглашаем классы! Учителю билет в подарок! Скидка 20% от 10 человек.Бронь: 8-985-256-70-72

Загляните в сказку под звуки гобоя и фортепиано! Нас ждёт музыкально-литературное погружение в сказочный мир, где живут герои Петра Ершова — Иван и Конек-горбунок. Там, посреди ночного поля во ржи, мы услышим как звучат звёзды — это будет «Лунный свет» Клода Дебюсси.

Наше путешествие ляжет навстречу удивительным чудесам: горящей ослепительным светом, как огнем, Жар-птице, громадной и страшной Чудо-юдо рыбе-кит. На её хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Ну и как в русской то сказке, да без прекрасной Царь-девицы и счастливого конца? Однако удастся ли Ивану выйти живым из кипящего котла с молоком?

Все сказочные герои оживут на большом экране в красочных картинах из песка, которые будут рождаться прямо на ваших глазах. Добрый сказочник Сергей Степанов бодро заведет сказочный лад, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу народного волшебства!

18 октября, в субботу, в 16:00 в ДК «Андреевка»!Каждый зритель станет частью волшебного музыкального приключения и получит волшебный подарок от Артсказки! Бронируйте!

