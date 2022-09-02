Центр интеллектуального развития E=mc2 предоставляет помощь в школьной программе по предметам: математика, русский язык, обществознание, физика, химия, история, литература, информатика, английский язык. Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, подготовка к олимпиадам. Интеллектуальные и творческие курсы.
- Возраст: 7-18 лет
- Форма обучения: очная и онлайн
- Занятия проходят в мини-группе и индивидуально.
Направления обучения
- Английский для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
- Информатика
- История
- Литература
- Математика для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
- Математика для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по другим предметам
- Русский язык для начальной школы
- Русский язык для 5-8 классов и подготовка к ОГЭ
- Русский язык для 9-11 классов и подготовка к ЕГЭ
- Физика
- Химия
- Обществознание
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