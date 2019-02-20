«Центр Функциональной Стоматологии» — клиника полного цикла, оказывает весь спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия, реабилитация.
Очень часто в клинике лечатся семьями, и это выгодно, семьи получают скидку 7%.
Очень важно то, что практикуется междисциплинарный подход.
Суть междисциплинарного подхода в следующем: с проблемой пациента работает не один доктор — а команда специалистов. При необходимости к диагностике и лечению привлекаются врачи узкой специализации: челюстно-лицевой хирург, хирург-пародонтолог, невролог, остеопат — и другие профессионалы. В результате такого подхода видна полная и всесторонняя картина состояния здоровья пациента, а это — гарантия успешного лечения зубов или протезирования. В сложных случаях возможна работа с ассистентами в четыре или даже в шесть рук — это значительно уменьшает продолжительность операции и, вместе с тем, увеличивает точность различных лечебных манипуляций. Немаловажен и тот факт, что в клинике проводится программа по комплексной реабилитации пациентов, направленная на скорейшее восстановление всех функций после сложного лечения или протезирования.
Современное высокотехнологичное оборудование, новейшие методики лечения и протезирования зубов, врачи разных специальностей, но одинаково высокой квалификации. «Мы отличаемся» — это девиз, и это — главный довод в пользу того, чтобы при любой стоматологической проблеме обратиться в «Центр Функциональной Cтоматологии».
Зеленоград, корпус 1557, помещение 12
Телефон: +7(495)767-67-46
Электронная почта:info@zelcfs.ru
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