Центр детского инженерного творчества «Склад Ума» открывает дополнительные адреса в «новом» и «старом» городе в Зеленограде для детей от 5 до 11 лет.
Спрос на STEAM-профессии с 2011 года вырос на 17%, тогда как на обычные — всего на 9,8%. Это подтверждает востребованность STEAM-образования во всем мире.
Сегодня этот подход — один из ключевых трендов. Он объединяет естественные науки, технологии, инженерное искусство, творчество и математику, позволяя детям применять знания на практике и видеть взаимосвязи между разными дисциплинами.
В чём его преимущества?
- дети учатся использовать научные методы на практике
- осваивают сразу несколько областей знаний, проверяя теорию опытным путём
- видят закономерности и связи между разными сферами.
Как это работает? Например, ребёнок может изучать биологию, математику и дизайн не отдельно, а создавая умную теплицу — рассчитывая размеры, программируя датчики, разрабатывая внешний вид.
Ведущие-наставники поддерживают, вдохновляют и направляют детей, помогая им раскрыть свои таланты и уверенно двигаться вперед. Методисты программы разрабатывают модули с учётом возрастной периодизации.
Наследники зеленоградских учёных и разработчиков стремятся создать интеллектуальную среду для детей любимого города.
- Основы инженерного творчества
- 3D-моделирование
- Конструирование
- Строительство
- Химия
- Генетика
- Экосистемы
- Экологичное мышление и арт-переработка.
Занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительность — 2 часа.
Ведущие — наставники программы «ТехноКаникулы» ОЭЗ «Технополис Москва», педагоги, организаторы мероприятий.
Детей от 5 до 11 лет и родителей приглашают на бесплатное пробное занятие.
Что будет на пробном:
- за час ваш ребенок соберет инженерную модель катапульты и проведет испытания
- вам расскажут о будущих модулях, а также о лектории с учеными
- вручат тетрадь-копилку знаний и коинов (коины — символическая валюта для приобретения подарков).
Запись на пробное занятие:
- через администратора 8-926-130-62-68 (WА/TГ)
- на сайте: skladumazel.ru
Подписывайтесь: vk.com/skladumakids2
Адреса:
- библиотека 250, корп. 2008
- ДК МИЭТ, пл. Шокина, 1, стр. 2
- музей Зеленограда (корп. 360 и 1410)
- лаборатория «Склад Ума» в корп. 1841