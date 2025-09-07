Центр детского инженерного творчества «Склад Ума» приглашает в новый сезон 07.09.2025 Реклама ООО «Склад Ума» ИНН:9726084127 erid:2VtzqxKoyhu

Центр детского инженерного творчества «Склад Ума» открывает дополнительные адреса в «новом» и «старом» городе в Зеленограде для детей от 5 до 11 лет.

Три причины, почему «Склад Ума» — отличный выбор для ребенка

Спрос на STEAM-профессии с 2011 года вырос на 17%, тогда как на обычные — всего на 9,8%. Это подтверждает востребованность STEAM-образования во всем мире.

Сегодня этот подход — один из ключевых трендов. Он объединяет естественные науки, технологии, инженерное искусство, творчество и математику, позволяя детям применять знания на практике и видеть взаимосвязи между разными дисциплинами.

В чём его преимущества?

  • дети учатся использовать научные методы на практике
  • осваивают сразу несколько областей знаний, проверяя теорию опытным путём
  • видят закономерности и связи между разными сферами.

Как это работает? Например, ребёнок может изучать биологию, математику и дизайн не отдельно, а создавая умную теплицу — рассчитывая размеры, программируя датчики, разрабатывая внешний вид.

Ведущие-наставники поддерживают, вдохновляют и направляют детей, помогая им раскрыть свои таланты и уверенно двигаться вперед. Методисты программы разрабатывают модули с учётом возрастной периодизации.

Наследники зеленоградских учёных и разработчиков стремятся создать интеллектуальную среду для детей любимого города.

Модули на 2025-2026 год

  • Основы инженерного творчества
  • 3D-моделирование
  • Конструирование
  • Строительство
  • Химия
  • Генетика
  • Экосистемы
  • Экологичное мышление и арт-переработка.

Занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительность — 2 часа.

Ведущие — наставники программы «ТехноКаникулы» ОЭЗ «Технополис Москва», педагоги, организаторы мероприятий.

Пробное занятие

Детей от 5 до 11 лет и родителей приглашают на бесплатное пробное занятие.

Что будет на пробном:

  • за час ваш ребенок соберет инженерную модель катапульты и проведет испытания
  • вам расскажут о будущих модулях, а также о лектории с учеными
  • вручат тетрадь-копилку знаний и коинов (коины — символическая валюта для приобретения подарков).

Запись на пробное занятие:

Подписывайтесь: vk.com/skladumakids2

Адреса:

  • библиотека 250, корп. 2008
  • ДК МИЭТ, пл. Шокина, 1, стр. 2
  • музей Зеленограда (корп. 360 и 1410)
  • лаборатория «Склад Ума» в корп. 1841
