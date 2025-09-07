Три причины, почему «Склад Ума» — отличный выбор для ребенка

Спрос на STEAM-профессии с 2011 года вырос на 17%, тогда как на обычные — всего на 9,8%. Это подтверждает востребованность STEAM-образования во всем мире.

Сегодня этот подход — один из ключевых трендов. Он объединяет естественные науки, технологии, инженерное искусство, творчество и математику, позволяя детям применять знания на практике и видеть взаимосвязи между разными дисциплинами.

В чём его преимущества?

дети учатся использовать научные методы на практике

осваивают сразу несколько областей знаний, проверяя теорию опытным путём

видят закономерности и связи между разными сферами.

Как это работает? Например, ребёнок может изучать биологию, математику и дизайн не отдельно, а создавая умную теплицу — рассчитывая размеры, программируя датчики, разрабатывая внешний вид.

Ведущие-наставники поддерживают, вдохновляют и направляют детей, помогая им раскрыть свои таланты и уверенно двигаться вперед. Методисты программы разрабатывают модули с учётом возрастной периодизации.

Наследники зеленоградских учёных и разработчиков стремятся создать интеллектуальную среду для детей любимого города.