23 января в 19:00



Древние легенды и мифы говорят о том, что на пути героя находится каждый из нас. Вопрос лишь в том, окажемся ли мы способными преодолеть этот путь.

В ходе философской игре участники будут сонастраиваться со своими внутренними ориентирами, искать свои ключи для преодоления жизненных испытаний, знакомиться со своими потенциалами, размышлять о целях, предназначении и о том, что по-настоящему важно для человека.



Игра будет проходить в небольших группах, рассчитана на участников от 16 лет.

Подойдёт всем, для кого важно философское осмысление жизни.

Билет 500 руб.



Подробности и регистрация: https://acropolis.org.ru/events/11091