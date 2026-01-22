23 января в 19:00
Древние легенды и мифы говорят о том, что на пути героя находится каждый из нас. Вопрос лишь в том, окажемся ли мы способными преодолеть этот путь.
В ходе философской игре участники будут сонастраиваться со своими внутренними ориентирами, искать свои ключи для преодоления жизненных испытаний, знакомиться со своими потенциалами, размышлять о целях, предназначении и о том, что по-настоящему важно для человека.
Игра будет проходить в небольших группах, рассчитана на участников от 16 лет.
Подойдёт всем, для кого важно философское осмысление жизни.
Билет 500 руб.
Подробности и регистрация: https://acropolis.org.ru/events/11091
