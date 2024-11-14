Ментальная арифметика — это ТРЕНИРОВКА УМА.
Другими словами — спортзал для мозга.
Как человек в спортзале тренирует и развивает свое тело, мышцы, так и ментальная арифметика позволяет развивать свой мозг, разные зоны головного мозга, в особенности свои психические и умственные способности.
«Абакус» поможет развить:
- своё внимание, память, воображение, логическое мышление
- быстрый счёт через тренажёр
- силу воли, самодисциплину
- умение доводить начатое дело до конца.
Ребёнок начнёт привыкать к нагрузке, получать радость и удовольствие от самопреодоления и достижения новых результатов.
Благодаря своим собственным усилиям, достижениям, ребёнок начнет интересоваться другими сферами своей жизни, почувствует интерес и энтузиазм к различной деятельности.
Познакомиться подробнее с центром «Абакус» вы можете на сайте:.
Занятия проходят по адресу: Зеленоград, к1100
Запись по телефону: 8-499-110-93-07
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