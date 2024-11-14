Ментальная арифметика — это ТРЕНИРОВКА УМА.

Другими словами — спортзал для мозга.

Как человек в спортзале тренирует и развивает свое тело, мышцы, так и ментальная арифметика позволяет развивать свой мозг, разные зоны головного мозга, в особенности свои психические и умственные способности.

«Абакус» поможет развить:



своё внимание, память, воображение, логическое мышление

быстрый счёт через тренажёр

силу воли, самодисциплину

умение доводить начатое дело до конца.

Ребёнок начнёт привыкать к нагрузке, получать радость и удовольствие от самопреодоления и достижения новых результатов.

Благодаря своим собственным усилиям, достижениям, ребёнок начнет интересоваться другими сферами своей жизни, почувствует интерес и энтузиазм к различной деятельности.

Познакомиться подробнее с центром «Абакус» вы можете на сайте:.

Занятия проходят по адресу: Зеленоград, к1100

Запись по телефону: 8-499-110-93-07