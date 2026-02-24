Ведущая — профессиональный визажист-стилист Инна. Она знает как подчеркнуть твою красоту, а не спрятать ее за тональным слоем.
В программе:
1. Разбор вашей косметички с экспертом.
2. Теория без воды: цветотип, тон, коррекция особенностей.
3. Создание актуального макияж на модели, с подробными комментариями.
4. Повторяем макияж на себе под чутким руководством.
5. Болтаем, пьем чай, задаём вопросы
Результат вечера!
- Понимание, какая косметика подходит, а какая — нет.
- Навык создания сбалансированного дневного и вечернего макияжа.
- Уверенность в своих силах и готовый красивый образ.
Дата: 27 февраля 18:00
Группы до 6 человек для максимального внимания каждой.
Стоимость: 5 000 рублей.
Адрес: Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, к1841.
Места ограничены!
Запись по телефону: +7-926-733-78-80
Telegram-канал: https://t.me/multistudio_Zelenograd
