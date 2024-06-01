Каждую неделю салон цветов «Мяу Флауэрс» таким образом подбирает закупку цветов, чтобы подготовить для вас выгодное предложение. А затем виртуозные флористы салона собирают из них букеты. И вуаля! Для вас готовы очаровательные букеты недели по привлекательной цене.
На это неделе главный герой букета — миниатюрная гербера. Эти цветы не только смотрятся невероятно мило и будут прекрасным подарком по любому случаю, но и относятся к очень стойким цветам. При правильном уходе проживут в тепле до двух недель.
Выберите свой выгодный летний букетик!
Закажите летний букет в интернет-магазине «Мяу Флауэрс» с доставкой по Зеленограду и его окрестностям здесь. Стоимость доставки по городу 89 р. или заберите в салоне лично. Не тяните — количество цветов ограничено.
Также, в «Мяу Флауэрс» очень много букетов из сезонных цветов, особенно пионов. Новая коллекция свадебных букетов невесты — и не только!
Качество, стиль и гарантия свежести цветов — все это про салон «Мяу Флауэрс».
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Сайт «Мяу Флауэрс»: https://meow-flowers.ru
Рейтинг организации в Яндекс: 4.8
Телефон: 8-925-098-98-88
Адрес салона: 17 микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33, корпус 6
Режим работы: 8:00—22:00 ежедневно.