Каждую неделю салон цветов «Мяу Флауэрс» таким образом подбирает закупку цветов, чтобы подготовить для вас выгодное предложение. А затем виртуозные флористы салона собирают из них букеты. И вуаля! Для вас готовы очаровательные букеты недели по привлекательной цене.

На это неделе главный герой букета — миниатюрная гербера. Эти цветы не только смотрятся невероятно мило и будут прекрасным подарком по любому случаю, но и относятся к очень стойким цветам. При правильном уходе проживут в тепле до двух недель.

Выберите свой выгодный летний букетик!