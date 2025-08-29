Будущее связано с технологиями. — 30 августа в ЦКО МИЭТ пройдут бесплатные открытые занятия для школьников 7-17 лет 29.08.2025 Реклама ФГАОУВО «НИУ «МИЭТ» ИНН:7735041133 erid:2VtzqxGjhna

На выбор предлагаются занятия по программированию: для младших школьников — Scratch, для детей постарше — Roblox, а подростки смогут попробовать себя в написании кодов и алгоритмов на C++ и Python. Каждое направление подобрано с учётом возраста и уровня подготовки.

Для тех, кому больше нравится творчество, есть занятия по 3D-моделированию и цифровому рисунку. Под руководством преподавателей школьники создадут свои первые работы в Adobe Photoshop и 3D Max. Ещё одно направление — видеомонтаж: участники узнают, как работают профессиональные инструменты для редактирования и монтажа роликов, в результате создадут собственный видеоклип.

Особое внимание уделено техническим и перспективным направлениям: системному администрированию и нейросетям. Эти курсы рассчитаны на подростков, которые интересуются современными ИТ-профессиями и хотят глубже понять, как устроены технологии.

Все направления обучения:

  • Программирование: Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java
  • 3D-моделирование: Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max
  • Курс юного инженера: САПР КОМПАС-3D
  • Нейросети
  • Создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro



Занятия проходят в формате практики: ребёнок сразу включается в работу — пишет код, моделирует объекты, редактирует видео или пробует администрировать систему. Такой подход помогает школьникам понять, какое направление действительно интересно, и выбрать то, с чем они готовы продолжать обучение.

Действуют скидки, налоговый вычет, рассрочка. Оплата возможна материнским капиталом.

Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09

Сайт: mietcenter
Реклама
Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру