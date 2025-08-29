На выбор предлагаются занятия по программированию: для младших школьников — Scratch, для детей постарше — Roblox, а подростки смогут попробовать себя в написании кодов и алгоритмов на C++ и Python. Каждое направление подобрано с учётом возраста и уровня подготовки.



Для тех, кому больше нравится творчество, есть занятия по 3D-моделированию и цифровому рисунку. Под руководством преподавателей школьники создадут свои первые работы в Adobe Photoshop и 3D Max. Ещё одно направление — видеомонтаж: участники узнают, как работают профессиональные инструменты для редактирования и монтажа роликов, в результате создадут собственный видеоклип.



Особое внимание уделено техническим и перспективным направлениям: системному администрированию и нейросетям. Эти курсы рассчитаны на подростков, которые интересуются современными ИТ-профессиями и хотят глубже понять, как устроены технологии.



Все направления обучения:

Программирование: Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java

3D-моделирование: Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max

Курс юного инженера: САПР КОМПАС-3D

Нейросети

Создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro





Занятия проходят в формате практики: ребёнок сразу включается в работу — пишет код, моделирует объекты, редактирует видео или пробует администрировать систему. Такой подход помогает школьникам понять, какое направление действительно интересно, и выбрать то, с чем они готовы продолжать обучение.



Действуют скидки, налоговый вычет, рассрочка. Оплата возможна материнским капиталом.



Телефоны: 8-499-735-32-65, 8-916-062-04-09



Сайт: mietcenter