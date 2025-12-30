Брейк-данс — это диалог с притяжением, в котором тело проверяет границы собственных возможностей. В каждом движении-сила, выдержка и честность формы. Это танец, который не стремится украшать, а формирует характер и выносливость.

Это уличное направление основано на силовой динамике, вращениях и сложной работе с весом собственного тела. Оно развивает физическую подготовку, контроль движений, координацию и выносливость, постепенно формируя индивидуальный стиль и уверенность в себе.