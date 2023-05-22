Магазин «Сумки. Чемоданы. Кошельки», находящийся на улице Гоголя, 2 (за «Иридиумом»), предлагает большой ассортимент товаров отечественного и зарубежного производства. Цены — от 900 рублей.
Ассортимент
В продаже — сумки мужские, женские, (натуральная кожа, эко-кожа), кошельки,чемоданы, ручная кладь, саквояжи, чемоданы, хозяйственные тележки, сумки на колёсах, рюкзаки (искусственная кожа, натуральные, тканевые), спортивные сумки, школьные ранцы, кейсы, портфели, барсетки, сумки поясные (кожаные, тканевые).
Производители: Москва, Санкт -Петербург, Пенза, фабричный Китай.
Цены: от 900 рублей.
Часы работы
С 10:00 до 20:00 ежедневно.
Адрес
Зеленоград, улица Гоголя, 2 (за «Иридиумом» справа, при входе в магазин «Лента» — прямо по коридору и направо).
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