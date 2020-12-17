Большой выбор подарков на Новый год — от сети магазинов «Я Сама» 17.12.2020 сеть магазинов «Я Сама»

Сеть магазинов «Я сама» предлагает большой выбор милых, оригинальных и красивых подарков. Домашний текстиль немецкой марки Schaefer (Шефер): скатерти, салфетки-дорожки, наволочки, прихватки и многое другое.

Также в продаже есть вафельные ткани с новогодним принтом для полотенец в ассортименте.

А еще регулярно магазины закупают итальянские ткани, используемые для отшива коллекций ведущими итальянскими фабриками модной одежды.

Отличный подарок — подарок, сделанный своими руками.

В продаже есть очень много наборов для пошива милых игрушек.

Любите вышивать? Для вас большой выбор наборов для вышивок с новогодней тематикой и не только. В продаже много разных вариаций и сюжетов.

Для подарка, сделанного своими руками, идеально подойдут заготовки для декупажа или росписи.

Не нашли своего варианта? Все равно приходите, консультанты магазина помогут вам сориентироваться в большом ассортименте товаров и собрать отличный подарок.

Нужно обновить наряд к новому году? При магазинах работают ателье.

Мастера по пошиву работают на профессиональных производственных швейных машинах, что позволяет выполнять работы повышенной сложности с соответствием высоким стандартам качества шитья. Большая часть мастеров ателье — швеи со стажем работы в ателье более 25 лет, некоторые работают в магазине практически со дня его основания — с 2000 года.

В настоящий момент в Зеленограде два магазина «Я сама», расположенных по адресу:

  • Зеленоград, Привокзальная площадь (павильон со стороны торца ТЦ Зеленоградский), телефон 8-499-738-61-31
  • Зеленоград, площадь Юности, дом 4, телефон 8-499-762-36-31

Сайт магазина: ja-sama.ru

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Метки:
новый год, подарки и сувениры, Я сама, Я сама
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