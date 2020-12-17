Сеть магазинов «Я сама» предлагает большой выбор милых, оригинальных и красивых подарков. Домашний текстиль немецкой марки Schaefer (Шефер): скатерти, салфетки-дорожки, наволочки, прихватки и многое другое.
Также в продаже есть вафельные ткани с новогодним принтом для полотенец в ассортименте.
А еще регулярно магазины закупают итальянские ткани, используемые для отшива коллекций ведущими итальянскими фабриками модной одежды.
Отличный подарок — подарок, сделанный своими руками.
В продаже есть очень много наборов для пошива милых игрушек.
Любите вышивать? Для вас большой выбор наборов для вышивок с новогодней тематикой и не только. В продаже много разных вариаций и сюжетов.
Для подарка, сделанного своими руками, идеально подойдут заготовки для декупажа или росписи.
Не нашли своего варианта? Все равно приходите, консультанты магазина помогут вам сориентироваться в большом ассортименте товаров и собрать отличный подарок.
Нужно обновить наряд к новому году? При магазинах работают ателье.
Мастера по пошиву работают на профессиональных производственных швейных машинах, что позволяет выполнять работы повышенной сложности с соответствием высоким стандартам качества шитья. Большая часть мастеров ателье — швеи со стажем работы в ателье более 25 лет, некоторые работают в магазине практически со дня его основания — с 2000 года.
В настоящий момент в Зеленограде два магазина «Я сама», расположенных по адресу:
- Зеленоград, Привокзальная площадь (павильон со стороны торца ТЦ Зеленоградский), телефон 8-499-738-61-31
- Зеленоград, площадь Юности, дом 4, телефон 8-499-762-36-31
Сайт магазина: ja-sama.ru