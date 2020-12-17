Не нашли своего варианта? Все равно приходите, консультанты магазина помогут вам сориентироваться в большом ассортименте товаров и собрать отличный подарок.

Нужно обновить наряд к новому году? При магазинах работают ателье.

Мастера по пошиву работают на профессиональных производственных швейных машинах, что позволяет выполнять работы повышенной сложности с соответствием высоким стандартам качества шитья. Большая часть мастеров ателье — швеи со стажем работы в ателье более 25 лет, некоторые работают в магазине практически со дня его основания — с 2000 года.

В настоящий момент в Зеленограде два магазина «Я сама», расположенных по адресу:

Зеленоград, Привокзальная площадь (павильон со стороны торца ТЦ Зеленоградский), телефон 8-499-738-61-31

Зеленоград, площадь Юности, дом 4, телефон 8-499-762-36-31

Сайт магазина: ja-sama.ru