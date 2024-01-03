Большой магазин цветов, конфет, упаковки подарков «Флёр Бонбон» открылся в корпусе 360А (ЖК «ЗелСити»). Он работает ежедневно с 9 до 21 часа. Подписывайтесь на телеграм-канал магазина fleur_bonbon.
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