Большие скидки на обучение в Компьютерной Академии ТОП и Летнем ИТ-клубе. А также бесплатный мастер-класс по созданию 3D-игр и персонажей 24.07.2023 Реклама

Самые большие скидки этого лета в Компьютерной Академии Топ! Успей забронировать место в последних сменах Летнего ИТ-клуба со скидкой 15% и в группах на основное обучение в Компьютерной Академии ТОП со скидкой до 35%. Запись на обучение по телефону 8-495-135-05-80. Или оставь заявку для подробной консультации по ссылке.

29 июля в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет): «3D-моделирование персонажа из игры Roblox»

В программе:

  • 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей
  • Как создать свой 3D-персонаж с нуля. Пошаговая инструкция
  • 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием
  • 10 уникальных примеров 3D-персонажей
  • 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала
  • Практическое занятие по 3D-моделированию

Ждём вас и вашего ребенка в субботу 29 июля в 12:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребенка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.

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Большие скидки на обучение в Компьютерной Академии ТОП и Летнем ИТ-клубе. А также бесплатный мастер-класс по созданию 3D-игр и персонажей Реклама
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