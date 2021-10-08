Большие детские праздники от BY Shop — по выходным в Зеленопарке 08.10.2021 реклама

Чтобы после выходных не преследовало чувство, что они прошли «как-то зря», лучше планировать их заранее. Но это тоже утомительно: нужно искать, где что проходит, прикидывать, куда успеваете, куда — нет. Но в данном случае вам и не надо ничего придумывать: BY Shop уже все придумал за вас и приглашает на большой семейный праздник-фестиваль в ТРЦ Zеленопарк 9 и 10 октября.

В корнере BY Shop сконцентрированы лучшие товары из одноименного даркстора (первого в России даркстора в сегменте «Товары для дома»). Доступные цены и широкий ассортимент — его отличительные особенности: можно купить домой все, до чего раньше не доходили руки. И не просто купить.

9 и 10 октября с 13:00 до 17:00 в зоне КидБурга вас ждут веселые конкурсы, диджей, аниматоры и море подарков для детей. А для родителей — подарки за покупки от 500 рублей и розыгрыши каждый час.

По сути, это большой семейный праздник-фестиваль, на котором скучать не будет никто и каждый найдет себе занятие по интересам. Веселье, выгодные покупки, подарки, увлекательные активности — целый калейдоскоп удовольствий. Будет что вспомнить на рабочей неделе.

А самое приятное: такие праздники будут проводиться в BY Shop каждые выходные, и каждый раз вас ждут новые конкурсы и новые подарки. Собирайте всю семью и отправляйтесь прямиком в сказку.

Адрес корнера BY Shop: ТРЦ Zеленопарк, центральный холл
Время работы: с 10:00 до 22:00
Сайт: www.by-shop.ru

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Метки:
дети, зеленопарк
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