Чтобы после выходных не преследовало чувство, что они прошли «как-то зря», лучше планировать их заранее. Но это тоже утомительно: нужно искать, где что проходит, прикидывать, куда успеваете, куда — нет. Но в данном случае вам и не надо ничего придумывать: BY Shop уже все придумал за вас и приглашает на большой семейный праздник-фестиваль в ТРЦ Zеленопарк 9 и 10 октября.