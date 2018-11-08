Осень, а за осенью зима, холода, ветер и морозы… Тепло, нежность и великолепное настроение способны подарить шубки от Кировской меховой фабрики, выбор которых просто головокружительный на выставке-распродаже.

11 ноября, ТЦ «Атлас» (улица Новокрюковская 10), 2 этаж.

Приятным бонусом — скидка 20% на весь ассортимент по промо-коду, который доступен на официальном сайте производителя.