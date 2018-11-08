Осень, а за осенью зима, холода, ветер и морозы… Тепло, нежность и великолепное настроение способны подарить шубки от Кировской меховой фабрики, выбор которых просто головокружительный на выставке-распродаже.
11 ноября, ТЦ «Атлас» (улица Новокрюковская 10), 2 этаж.
Приятным бонусом — скидка 20% на весь ассортимент по промо-коду, который доступен на официальном сайте производителя.
- Изысканные модели в стиле кэжуал,
- Новомодные варианты кроя,
- Полный размерно-модельный ряд (40-62р.),
- Огромный выбор расцветок (колотый лёд, сканблэк, орех, фламинго, коралл, махагон, жемчужно-белый, соболь, пудра, графит и многие другие),
- Высокое фабричное качество по справедливым ценам,
- Нежная норка, экстравагантная лисица, практичная и недорогая нутрия, очень тёплый мутон.
Встречай зиму в тепле и комфорте вместе с Кировской Меховой Фабрикой!
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