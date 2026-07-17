Большая распродажа пряжи Schachenmayr* в магазинах «Я Сама»!
Только с 13 по 31 июля: отличная возможность пополнить запасы любимой пряжи по выгодным ценам!
Скидки:
30% — на зимнюю пряжу с содержанием шерсти.
20% — на летнюю пряжу с хлопком, льном, вискозой и другими натуральными волокнами.
Schachenmayr* (Шахенмайер) — это бренд немецкой пряжи среднего ценового сегмента, основан в 1822 году. Пряжа Schachenmayr отличается практичным составом, легким уходом за готовыми изделиями и широкой цветовой гаммой.
Сегодня под маркой Schachenmayr производится огромное количество разной по составу и назначению пряжи, а так же детской пряжи в отдельной линейке.
Акция пройдет с 13 по 31 июля в магазинах «Я Сама» в Зеленограде. Это идеальное время, чтобы выбрать пряжу для уютных осенних и зимних проектов или подготовиться к следующему летнему сезону!
Важно: скидки по акции не суммируются со скидкой по карте постоянного клиента.
Не откладывайте — самые популярные цвета и составы разбирают первыми!
Ждем вас ежедневно в магазинах Я Сама:
«Я Сама» Зеленоград, Привокзальная площадь, д.? (павильон)
ТГ/МАХ 8985-532-0220
«Я Сама» Зеленоград, площадь Юности, дом 4.
ТГ/МАХ 8985-532-0210
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