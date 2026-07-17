Большая распродажа пряжи Schachenmayr* в магазинах «Я Сама»!





Только с 13 по 31 июля: отличная возможность пополнить запасы любимой пряжи по выгодным ценам!





Скидки:





30% — на зимнюю пряжу с содержанием шерсти.

20% — на летнюю пряжу с хлопком, льном, вискозой и другими натуральными волокнами.





Schachenmayr* (Шахенмайер) — это бренд немецкой пряжи среднего ценового сегмента, основан в 1822 году. Пряжа Schachenmayr отличается практичным составом, легким уходом за готовыми изделиями и широкой цветовой гаммой.Сегодня под маркой Schachenmayr производится огромное количество разной по составу и назначению пряжи, а так же детской пряжи в отдельной линейке.Акция пройдет с 13 по 31 июля в магазинах «Я Сама» в Зеленограде. Это идеальное время, чтобы выбрать пряжу для уютных осенних и зимних проектов или подготовиться к следующему летнему сезону!Важно: скидки по акции не суммируются со скидкой по карте постоянного клиента.Не откладывайте — самые популярные цвета и составы разбирают первыми!





Ждем вас ежедневно в магазинах Я Сама:





«Я Сама» Зеленоград, Привокзальная площадь, д.? (павильон)

ТГ/МАХ 8985-532-0220





«Я Сама» Зеленоград, площадь Юности, дом 4.

ТГ/МАХ 8985-532-0210