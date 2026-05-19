Маршруты обследования вашего здоровья: Сеть Медицинских Центров в Зеленограде предлагает серию актуальных чекапов.
Хотите быть уверенными в своем здоровье?
Регулярные профилактические медицинские осмотры — это ваш шанс обнаружить любые факторы риска (отклонения в анализах и обследованиях) на самой ранней стадии, еще до того, как они начнут проявляться.
Это позволит вам вовремя обратиться к врачу и принять все необходимые меры для сохранения здоровья и предотвращения возможных заболеваний.
Эти обследования полезны взрослым без выраженных жалоб и людям из групп риска‚ в том числе после 40 лет и при семейной предрасположенности к серьезным заболеваниям.
Сердечно сосудистый • 6530 руб
Показатели:
• Общий анализ крови
• Липидный профиль
• Глюкоза
• ЭКГ (с расшифровкой)
• Консультация терапевта
• Забор крови
Бонус: Высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP) — дополнительная оценка факторов, влияющих на развитие сердечно-сосудистых осложнений.
Печень • 7590 руб
Показатели:
• АЛТ
• АСТ
• Билирубин
• ГГТ
• ЩФ
• УЗИ брюшной полости
• Консультация врача
• Забор крови
Бонус: Общий анализ крови — базовая оценка общего состояния организма.
Щитовидная железа • 8710 руб
Показатели:
• ТТГ
• Т4 свободный
• Антитела к ТПО
• УЗИ щитовидной железы
• Консультация эндокринолога
• Забор крови
Бонус: Общий анализ крови — базовая оценка общего состояния организма.
Сахар и обмен • 9000 руб
Показатели:
• Глюкоза
• Гликированный гемоглобин
• Инсулин
• Липидный профиль
• Общий анализ крови
• Консультация эндокринолога
• Забор крови
Бонус: Общий анализ мочи — дополнительная оценка состояния организма, работы почек, эндокринной системы и других процессов.
Каждый человек должен помнить: раннее выявление и профилактика любых факторов риска помогут сохранить активность до глубокой старости!
Обследование можно пройти в Сети Медицинских центров в корпусе 338 и в корпусе 1506
Телефон для записи:
+7-499-678-03-78
https://medcentre-zelenograd.ru/
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА