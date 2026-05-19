Маршруты обследования вашего здоровья: Сеть Медицинских Центров в Зеленограде предлагает серию актуальных чекапов.

Хотите быть уверенными в своем здоровье?

Регулярные профилактические медицинские осмотры — это ваш шанс обнаружить любые факторы риска (отклонения в анализах и обследованиях) на самой ранней стадии, еще до того, как они начнут проявляться.





Это позволит вам вовремя обратиться к врачу и принять все необходимые меры для сохранения здоровья и предотвращения возможных заболеваний.

Маршруты обследования вашего здоровья

Эти обследования полезны взрослым без выраженных жалоб и людям из групп риска‚ в том числе после 40 лет и при семейной предрасположенности к серьезным заболеваниям.





• Общий анализ крови• Липидный профиль• Глюкоза• ЭКГ (с расшифровкой)• Консультация терапевта• Забор кровиБонус: Высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP) — дополнительная оценка факторов, влияющих на развитие сердечно-сосудистых осложнений.





Показатели:• АЛТ• АСТ• Билирубин• ГГТ• ЩФ• УЗИ брюшной полости• Консультация врача• Забор кровиБонус: Общий анализ крови — базовая оценка общего состояния организма.





• ТТГ• Т4 свободный• Антитела к ТПО• УЗИ щитовидной железы• Консультация эндокринолога• Забор кровиБонус: Общий анализ крови — базовая оценка общего состояния организма.





• Глюкоза• Гликированный гемоглобин• Инсулин• Липидный профиль• Общий анализ крови• Консультация эндокринолога• Забор кровиБонус: Общий анализ мочи — дополнительная оценка состояния организма, работы почек, эндокринной системы и других процессов.





Каждый человек должен помнить: раннее выявление и профилактика любых факторов риска помогут сохранить активность до глубокой старости!





Обследование можно пройти в Сети Медицинских центров в корпусе 338 и в корпусе 1506

Телефон для записи:

+7-499-678-03-78





https://medcentre-zelenograd.ru/

https://vk.com/club44443400





МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА