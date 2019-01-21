— Ольга Борисовна, когда нужно обращаться к неврологу, если болит спина?

— Наиболее частой причиной боли в спине являются изменения в позвоночнике — его связках, межпозвонковых дисках, которые приводят к раздражению, а иногда ущемлению нервов. Симптомами этих изменений могут быть головные боли, боли в шейной, лопаточной, поясничной области, часто отдающие в конечности, грудную клетку. Боль может усиливаться как при движениях, так и в положении сидя, лежа. При сдавлении нервов возникает чувство онемения, слабость мышц в зоне поврежденного нерва.

Чаще всего болезни позвоночника начинают развиваться еще в молодом возрасте, и от начала болезни до первых выраженных симптомов иногда проходит много лет. Поэтому при малейшем подозрении на болезнь позвоночника следует обращаться на прием к специалисту, пока болезнь не перешла в хроническую форму.

— Какие наиболее частые заболевания являются причиной болей в спине?

— У большинства пациентов с болью в спине диагностируется остеохондроз позвоночника -изменения, затрагивающие межпозвоночный диск, тела позвонков, мелкие суставы позвонков, мыщцы и связки. При прогрессировании болезни развивается корешковый синдром — сдавление нерва, выходящего через межпозвонковое отверстие, грыжей диска-выпячиванием хрящевой ткани в спинно-мозговой канал. Не надо забывать, что причиной боли в спине могут быть также изменения суставов позвоночника — спондилоз, смещение позвонков — листезы, нарушение осанки- сколиозы, сутулость, различные воспалительные заболевания позвонков ,что особенно опасно.

— Боль в спине бывает только при болезнях позвоночника?

— Конечно, нет. Боль в спине может быть вследствии заболеваний метаболической природы, например, гиперпаратиреоз, остеопароз, болезнь Педжета. Очень важно исключить онкологическую природу болевого синдрома, то есть первичные опухоли или метастазы в позвоночник, миеломную болезнь, рак легкого. Также есть такое понятие как «отраженные боли в спине», которые могут быть, например при инфаркте миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, пневмонии, болезнях пищевода и органов брюшной полости, инфекциях, опоясывающем лишае, заболеваниях почек и мочеполовой системы.

— Ольга Борисовна, если так много причин, которые могут вызвать боль в спине, как врачу поставить правильный диагноз?

— При анализе болевого синдрома врач узнает у пациента об интенсивности и характере боли, ее локализации и иррадиации, возникновению во время сна или бодрствования, связи с определенным положением тела. Необходимо детально проанализировать сопутствующие боли жалобы, которые могут носить локальный характер, например онемение, снижение чувствительности, слабость в отдельных мышцах, так и общий, например нарушение сна и аппетита, изменения в эмоциональной сфере,потеря массы тела. При осмотре пациента врач обращает внимание на асимметрию тела, особенности осанки, специфику ходьбы, обязательна тщательная пальпация мышц спины и конечностей.

— А какие дополнительные методы исследования необходимы для постановки правильного диагноза?

— Необходимы клинические анализы крови и мочи, УЗИ внутренних органов, рентгенографические исследования позвоночника в прямой и боковой проекции с функциональными пробами (сгибание и разгибание), компьютерная томография, которая информативна для визуализации костных структур, магнитно-резонансная томография для визуализации спинного мозга, межпозвонкового диска, связочного аппарата. Данные дополнительных методов играют важную роль, однако первое место в диагностике принадлежит все-таки клинической симптоматике. Например, наличие признаков остеохондроза на рентгенограмме после 25-летнего возраста выявляется очень часто, однако, это не означает, что имеющиеся у пациента боли во всех случаях связаны с этой находкой. А дискогенные грыжи, выявляемые при МРТ во многих случаях остаются клинически незначимыми и становятся причиной боли в спине только при появлении корешковой компрессии.

— Если боль в спине вызвана заболеваниям позвоночника, то какое лечение предстоит пациенту?

— В настоящее время при лечении болей в спине связанных с заболеваниями позвоночника приоритет отдается консервативным методам. Нейрохирургическое вмешательство показано при симптомах, свидетельствующих о сдавлении спинного мозга, при корешковом синдроме с нарастающим парезом, при выраженном стойком болевом синдроме и неэффективной консервативной терапии, проводимой не менее 4-х месяцев. Первым необходимым условием лечения болей в спине в острый период является создание покоя, рекомендуется иммобилизация позвоночника при помощи ношения специальных поясов, корсетов, легкое сухое тепло. Фармакологическое лечение болей в спине комплексное. Применяются нестероидные противовоспалительные препараты, обладающие сильным анальгетическим и противовоспалительным эффектом. Любая боль всегда сопровождается мышечным спазмом, поэтому очень большое значение в комплексной терапии болей в спине имеют мышечные релаксанты, которые позволяют разорвать порочный круг «боль- мышечный спазм-боль». Могут применяется новокаиновые блокады наиболее напряженных мыщц и болезненных мышечных уплотнений. На последующем этапе рекомендуется назначение сосудистых препаратов, улучшающих микроциркуляцию и венозный отток, витаминотерапию, препараты улучшающие обмен веществ в связочном аппарате, хрящевой ткани.

— Ольга Борисовна, что можно предложить пациентам с болью в спине, кроме медикаментозной терапии?

— Одним из важнейших методов терапии является лечебная физкультура. Ее желательно начинать как можно раньше, как только исчезнут боли в покое. Комплекс упражнений должен быть подобран опытным инструктором индивидуально. Существенную роль в лечении болей в спине имеют и другие нефармакологические средства:мануальная терапия, постизометрическая релаксация, массаж, рефлексотерапия, физиотерапия, гирудотерапия.

Такую комплексную немедикаментозную терапию заболеваний позвоночника мы можем предложить пациентам в отделении восстановительного лечения в нашей семейной медицинской клинике «Детство Плюс» в полном объеме.