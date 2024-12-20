Благотворительный марафон «Доброе сердце»: жители Зеленограда дарят детям радость творчества 20.12.2024 Peклама РООИ «Алые паруса» ИHH:7735124615 еrid:2VSb5w4i8fJ

В преддверии Нового года в Зеленограде стартовал благотворительный марафон «Доброе сердце», цель которого — подарить детям из нуждающихся семей возможность заниматься творчеством в гончарной мастерской «Гранат».

Инициатором этой доброй акции стал Павел Молочков, один из учеников мастерской, который предложил оплатить занятия для девяти детей, чьи семьи не могут себе этого позволить. Идея быстро нашла отклик в сердцах людей, и теперь к марафону могут присоединиться все желающие.

Как работает марафон «Доброе сердце»?

Благотворительный сертификат стоимостью 1500 рублей предоставляет три часовых занятия в общей группе. Именно столько занятий необходимо, чтобы получить полностью готовое изделие. Организаторы специально снизили стоимость, чтобы участие в акции было доступным для большего числа людей. Все инструменты, материалы для творчества и обжиг изделий включены в стоимость.

Сертификаты передаются детям до 18 лет из нуждающихся семей через Общественную организацию Зеленограда РООИ «Алые паруса». Акция объединяет неравнодушных жителей города и организации. Так, компания iB Gallery поддержала инициативу, купив 10 сертификатов.

Как присоединиться?

Если вы хотите внести свой вклад, это очень просто:

  • жители могут купить сертификат лично в мастерской «Гранат» или заказать его онлайн
  • компании, желающие присоединиться к марафону, могут написать организаторам на email granatzelenograd@gmail.com, указав реквизиты и желаемое количество сертификатов.

Каждый приобретённый сертификат становится вкладом в чью-то улыбку, веру в добро и новогоднее чудо.

Почему это важно?

Творчество помогает детям раскрывать себя, развивать фантазию и находить новых друзей. Для многих семей эта возможность недоступна, но благодаря марафону «Доброе сердце» дети смогут ощутить волшебство глины и сделать своими руками посуду, декор, украшения, и многое другое. Под чутким руководством мастеров любая идея может воплотиться в жизнь.

Все новости марафона публикуются под хэштегом #доброесердце_гранат. Следите за ними, вдохновляйтесь и присоединяйтесь к этой замечательной инициативе!

Мастерская «Гранат»

Адрес: Зеленоград, корпус 418
Сайт: granatzelenograd.ru
Email: granatzelenograd@gmail.com

Telegram, Вконтакте, Инстаграм (запрещён в РФ)
Реклама
Реклама
Срок завершения строительства проезда между Центральным и Московским проспектами сдвинули на конец 2025 года Новости
Строители замуровали пешеходный переход в проезде между Центральным проспектом и «Флейтой» Новости
Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне Реклама
Ещё больше областных автобусов пустят до станций МЦД. А маршруты, пересекающие МКАД, отдадут Москве Новости
Дорога от М-11 на восток Москвы (МСД) может стать платной для москвичей Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 18 декабря по 19 января в ДК «Метролог» Реклама
Между Ленинградкой и МЦД «Новоподрезково ввели в эксплуатацию первый дом в ЖК «Молжаниново» Новости
С приходом зимы вернулась и стихийная незаконная парковка на тротуар Центрального проспекта Новости
День женского здоровья со скидкой 20% — каждую среду в клинике «Эстеди», корпус 1515 Реклама
Новосёлы 22-го микрорайона мёрзнут из-за ошибок в строительстве. Застройщик обещает всё исправить Новости
Продуктовый магазин сети «Ярче!» откроется во 2-м микрорайоне Новости
Доставка свежих овощей, фруктов, зелени, икры — по вкусным ценам Реклама
На вокзале Крюково установили обогреватели. Но там по-прежнему холодно и идёт снег Новости
Долгожданную новую парковку возле Дворца творчества успели сделать до зимы. Теперь надо решить вопрос с её расчисткой от снега Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
Обслуживание домофонов в жилых домах подорожает с января. Впервые за 15 лет Новости
В память погибшего на СВО выпускника в зеленоградской школе открыли выставку Новости
Новый рыбный магазин «Камчатские деликатесы» с радостью приглашает покупателей — п. Голубое, Трехсвятский проезд, 2 М Реклама
«Джакузи» для самых маленьких в зеленоградском роддоме Жизнь
Москва станет лучшим городом на Земле через 15 лет — так считают большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
Популярные услуги «Программа check-up за два часа» и «Худеем с гастробаллоном» — в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» Реклама
Спорткомплекс «Горизонт» с бассейнами возле 23-го микрорайона «фактически достроили» Новости
Три версии балета Чайковского «Щелкунчик» покажут в Зеленограде перед Новым годом Новости
13-15 декабря три волшебных дня в Idol Face. Первый массаж лица — 1200 рублей. Скидка 15% на всё! Реклама
На Ленинградском вокзале откроют третий этаж Новости
Неизвестные мусоровозы поселились на площади перед зеленоградским кладбищем Новости
Актуальные вопросы бизнеса обсуждены на Форуме «Предприниматели Зеленограда-2024» Реклама
Магазин «Лента» открылся после ремонта возле Крюковской площади Новости
Голосуйте в конкурсе за лучшие фотографии нового зеленоградского «чуда света» — башни бизнес-центра Истории
Школа философии приглашает на мероприятия в декабре Реклама
Крюковской колонии исполнилось 105 лет. Вот её полная история от кирпича и террора окрестных деревень до витрины для иностранцев и съемок киноклассики Истории
Платеж за капитальный ремонт вырастет с 2025 года на четыре рубля с квадратного метра Новости
Автобусную станцию построят в Северной промзоне на месте складских зданий Новости
Ветеринарному центру «Оригами» 1 год. В честь Дня рождения 15 декабря — подарки посетителям! Реклама
Над теплотрассой построили спортивную площадку — теперь она мешает починить аварию Новости
Петарды бросали с балкона прямо на идущих внизу людей. Ничто не мешает полиции найти «террористов» Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру