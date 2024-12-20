В преддверии Нового года в Зеленограде стартовал благотворительный марафон «Доброе сердце», цель которого — подарить детям из нуждающихся семей возможность заниматься творчеством в гончарной мастерской «Гранат».
Инициатором этой доброй акции стал Павел Молочков, один из учеников мастерской, который предложил оплатить занятия для девяти детей, чьи семьи не могут себе этого позволить. Идея быстро нашла отклик в сердцах людей, и теперь к марафону могут присоединиться все желающие.
Как работает марафон «Доброе сердце»?
Благотворительный сертификат стоимостью 1500 рублей предоставляет три часовых занятия в общей группе. Именно столько занятий необходимо, чтобы получить полностью готовое изделие. Организаторы специально снизили стоимость, чтобы участие в акции было доступным для большего числа людей. Все инструменты, материалы для творчества и обжиг изделий включены в стоимость.
Сертификаты передаются детям до 18 лет из нуждающихся семей через Общественную организацию Зеленограда РООИ «Алые паруса». Акция объединяет неравнодушных жителей города и организации. Так, компания iB Gallery поддержала инициативу, купив 10 сертификатов.
Как присоединиться?
Если вы хотите внести свой вклад, это очень просто:
- жители могут купить сертификат лично в мастерской «Гранат» или заказать его онлайн
- компании, желающие присоединиться к марафону, могут написать организаторам на email granatzelenograd@gmail.com, указав реквизиты и желаемое количество сертификатов.
Каждый приобретённый сертификат становится вкладом в чью-то улыбку, веру в добро и новогоднее чудо.
Почему это важно?
Творчество помогает детям раскрывать себя, развивать фантазию и находить новых друзей. Для многих семей эта возможность недоступна, но благодаря марафону «Доброе сердце» дети смогут ощутить волшебство глины и сделать своими руками посуду, декор, украшения, и многое другое. Под чутким руководством мастеров любая идея может воплотиться в жизнь.
Все новости марафона публикуются под хэштегом #доброесердце_гранат. Следите за ними, вдохновляйтесь и присоединяйтесь к этой замечательной инициативе!
Мастерская «Гранат»
Адрес: Зеленоград, корпус 418
Сайт: granatzelenograd.ru
Email: granatzelenograd@gmail.com