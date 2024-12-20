В преддверии Нового года в Зеленограде стартовал благотворительный марафон «Доброе сердце», цель которого — подарить детям из нуждающихся семей возможность заниматься творчеством в гончарной мастерской «Гранат».

Инициатором этой доброй акции стал Павел Молочков, один из учеников мастерской, который предложил оплатить занятия для девяти детей, чьи семьи не могут себе этого позволить. Идея быстро нашла отклик в сердцах людей, и теперь к марафону могут присоединиться все желающие.