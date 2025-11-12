БК «Апельсин» приглашает на новую тренировочную площадку!



Мечтаешь научиться играть в баскетбол?



Делаешь первые шаги или уже имеешь опыт и хочешь прокачать свои навыки под руководством тренера уровня ведущих спортивных школ Москвы?



Вас ждут:г. Зеленоград, корпус 621А, спортивный зал школы №609



Расписание тренировок:

Четверг — с 18:00 до 19:00

Суббота — с 14:30 до 15:30



До конца ноября все тренировки — бесплатно!

Далее — 600? за одно занятие.



Запись и подробности:+7-962-957-77-19 — Людмила



Телеграм: https://t.me/Apelsin_bc