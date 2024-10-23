Бизнес-встреча студентов АБИТ-РосНОУ с Андреем Аркадьевичем Ковалёвым 23.10.2024 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН:7735165160 erid:2VSb5wANGwJ

В начале октября в АБИТ-РосНОУ состоялась бизнес-встреча с российским бизнесменом, общественным деятелем, учредителем ООО «Усадьба Гребнево», руководителем общероссийского общественного движения предпринимателей — Ковалевым Андреем Аркадьевичем.

Главной темой встречи стала «Предпринимательская деятельность в управленческой цифровой экономике» «Как открыть свой первый бизнес?»

В фокусе встречи обсудили ключевые вопросы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности: поиск эффективных путей решения актуальных проблем бизнеса, анализ текущей экономической ситуации в России и перспектив ее развития и конечно у студентов в ходе общения возникли собственные вопросы:

  • как выбрать правильную нишу для бизнеса
  • какие действия в команде требуют вознаграждения
  • насколько сейчас важно высшее образование
  • важен ли сейчас личный бренд
  • на что необходимо обращать внимание при формировании команды.

На мероприятии также присутствовали учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, магистр международного менеджмента МГГУ, магистр юриспруденции РАНХИГС, мастер делового администрирования MBA, к. э. н., доцент — Калачева Лариса Викторовна и ректор, кандидат экономических наук — Никишина Ольга Юрьевна.
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