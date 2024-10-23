В начале октября в АБИТ-РосНОУ состоялась бизнес-встреча с российским бизнесменом, общественным деятелем, учредителем ООО «Усадьба Гребнево», руководителем общероссийского общественного движения предпринимателей — Ковалевым Андреем Аркадьевичем.
Главной темой встречи стала «Предпринимательская деятельность в управленческой цифровой экономике» «Как открыть свой первый бизнес?»
В фокусе встречи обсудили ключевые вопросы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности: поиск эффективных путей решения актуальных проблем бизнеса, анализ текущей экономической ситуации в России и перспектив ее развития и конечно у студентов в ходе общения возникли собственные вопросы:
- как выбрать правильную нишу для бизнеса
- какие действия в команде требуют вознаграждения
- насколько сейчас важно высшее образование
- важен ли сейчас личный бренд
- на что необходимо обращать внимание при формировании команды.
На мероприятии также присутствовали учредитель Академии бизнеса и инновационных технологий, магистр международного менеджмента МГГУ, магистр юриспруденции РАНХИГС, мастер делового администрирования MBA, к. э. н., доцент — Калачева Лариса Викторовна и ректор, кандидат экономических наук — Никишина Ольга Юрьевна.