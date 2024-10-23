Главной темой встречи стала «Предпринимательская деятельность в управленческой цифровой экономике» «Как открыть свой первый бизнес?»

В фокусе встречи обсудили ключевые вопросы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности: поиск эффективных путей решения актуальных проблем бизнеса, анализ текущей экономической ситуации в России и перспектив ее развития и конечно у студентов в ходе общения возникли собственные вопросы: