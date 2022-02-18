В числе проектов, в которых были задействованы битумные материалы «Газпром нефти», — строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Для этого проекта компания поставила 160 тыс. тонн высокотехнологичного битума, созданного по уникальной рецептуре, учитывающей местные климатические условия и транспортную нагрузку. Также вяжущие «Газпром нефти» применялись при строительстве скоростной магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, ремонте и реконструкции Московской кольцевой автодороги (МКАД), столичных вылетных трасс и городской транспортной сети Москвы.



Чтобы обеспечить растущую потребность столичного региона в битумных материалах, Московский НПЗ «Газпром нефти» увеличил производительность большой битумной установки — крупнейшего в Европе производственного комплекса такого типа. Высокий технологический уровень оборудования позволил отказаться от ежегодной остановки комплекса на плановый ремонт и повысить производство на 11%.



Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»:



«Интенсивность движения на магистралях московского региона предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. Наша битумная продукция с запасом перекрывает эти требования и увеличивает межремонтный срок эксплуатации городских и загородных трасс, благодаря чему снижается число автомобильных заторов, вызванных необходимостью замены дорожного полотна. Уверен, что это по достоинству оценили московские водители, путешествуя по качественным дорогам, построенным с применением нашего битума».



Виталий Зубер, генеральный директор Московского НПЗ:



«Московский НПЗ бесперебойно обеспечивает столичный регион не только моторным и авиационным топливом, но и битумом для строительства и ремонта быстроразвивающейся дорожной сети. Модернизация и оптимизация режимов работы битумного комплекса, внедрение современных цифровых и природосберегающих технологий позволяют нам решать эту задачу все более эффективно, при этом сокращая нагрузку на окружающую среду».



Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) — материалы на основе традиционных битумов с добавлением полимеров типа СБС (стирол-бутадиен-стирол) и пластификатора. ПБВ по сравнению с традиционным битумом имеет лучшие показатели качества: повышенную сопротивляемость к деформации, улучшенные свойства при высоких и низких температурах, повышенное сопротивление износу.