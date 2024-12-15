Внушительные порции роллов с большим содержанием начинки и рыбы, горячие супы, настоящие воки, поке с уникальными соусами от шефа, сеты, в которых каждый ролл вкусный — всё это и многое другое с призовым фондом в 2.500.000 РУБ.

Подробнее с условиями можно ознакомиться в профиле Вконтакте (пост с аналогичным видео).

Успевай поучаствовать до 31.12.2024 включительно!

Подарки гарантированы всем.



Искренне твои, SURA SUSHI