Бесплатный воркшоп со стилистом в «ТЕЛЕГРАФ» (ТРЦ «Зеленопарк») — 21 сентября, предварительная регистрация обязательна 20.09.2024 Peклама ОOO «Хорошие универмаги» ИHH:9718177120 еrid:2VSb5xx42Gp

Чем заняться на выходных в Зеленограде?
Бесплатный воркшоп со стилистом в ТЕЛЕГРАФ!

Уже завтра, 21 сентября ТЕЛЕГРАФ вместе с Софьей Ерошиной и друзьями из кофейни Pinery coffee & cacao bar проведут воркшоп по созданию осенней капсулы за чашечкой вкусного фильтра. Софья — профессиональный стилист и имиджмейкер — расскажет, как собрать капсульный гардероб к прохладному сезону.

Первый час воркшопа пройдет в формате лекции: гости узнают основные методы комбинаторики в стайлинге, принципы создания капсулы и главные style tricks этой осени. А затем все желающие смогут поупражняться в стайлинге и собрать свои образы вместе с Софьей прямо в ТЕЛЕГРАФ.

ТЕЛЕГРАФ подготовил для гостей воркшопа специальные скидки — 15% на все вещи из новых осенних коллекций, их можно будет использовать на шопинг в течение месяца.

А Pinery coffee & cacao bar угостят каждого гостя welcome drink — чашечкой фильтр-кофе яркого и насыщенного сорта, сочетающего в себе множество дескрипторов.

Начало: в субботу 21 сентября, 13:00

Адрес: ТРЦ «Зеленопарк», вход В, универмаг «ТЕЛЕГРАФ»

Регистрация: воркшоп бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
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