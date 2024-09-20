Чем заняться на выходных в Зеленограде?

Бесплатный воркшоп со стилистом в ТЕЛЕГРАФ!



Уже завтра, 21 сентября ТЕЛЕГРАФ вместе с Софьей Ерошиной и друзьями из кофейни Pinery coffee & cacao bar проведут воркшоп по созданию осенней капсулы за чашечкой вкусного фильтра. Софья — профессиональный стилист и имиджмейкер — расскажет, как собрать капсульный гардероб к прохладному сезону.



Первый час воркшопа пройдет в формате лекции: гости узнают основные методы комбинаторики в стайлинге, принципы создания капсулы и главные style tricks этой осени. А затем все желающие смогут поупражняться в стайлинге и собрать свои образы вместе с Софьей прямо в ТЕЛЕГРАФ.



ТЕЛЕГРАФ подготовил для гостей воркшопа специальные скидки — 15% на все вещи из новых осенних коллекций, их можно будет использовать на шопинг в течение месяца.



А Pinery coffee & cacao bar угостят каждого гостя welcome drink — чашечкой фильтр-кофе яркого и насыщенного сорта, сочетающего в себе множество дескрипторов.



Начало: в субботу 21 сентября, 13:00

Адрес: ТРЦ «Зеленопарк», вход В, универмаг «ТЕЛЕГРАФ»

Регистрация: воркшоп бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.