

Центр компьютерного образования МИЭТ приглашает школьников 7-17 лет на бесплатное занятие по цифровым дисциплинам — От программирования и 3D-моделирования до создания сайтов, видеоклипов и многого другого. Это возможность без риска попробовать разные форматы и выбрать то направление, которое по-настоящему увлекает.



Занятие построено как мини-приключение: ребёнок программирует персонажей в Scratch, моделирует предмет в 3D, запускает игру на Roblox, монтирует клип или рисует в Photoshop. Всё под руководством преподавателя — но без жёстких рамок. Уже после первого занятия дети говорят: «Я хочу делать это дальше».



Доступные направления обучения:

— Программирование: Minecraft, Scratch, Roblox, C++, Python, Java

— 3D-моделирование: Blender, Tinkercad, Autodesk 3Ds Max



— Курс юного инженера: САПР КОМПАС-3D;

— Создание сайтов, Unity, Photoshop, Premiere Pro,

— Нейросети



Центр работает в малых группах с детьми разного уровня подготовки. Каждый курс завершается итоговым проектом, который можно представить на конкурс. Участники получают до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в МИЭТ.



Действуют скидки, налоговый вычет, рассрочка. Оплата возможна материнским капиталом.



Запись открыта на сайте:

https://mietcenter.ru



+7499-735-32-65, +7-916-062-04-09