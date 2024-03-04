На мастер-классе рассмотрят:

Тонкости языка Python, сферы использования и его преимущества, почему стоит начать с Python.

Создадим игру на Python.

Практическое применение Python — решение поставленной задачи написанием работающей программы.

Попасть в IT сферу намного реальнее, чем кажется на первый взгляд! Приходите и убедитесь в этом сами.



Мероприятие состоится 6 марта в 18:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305

Телефон 8-495-135-05-80?

Количество мест ограничено!

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