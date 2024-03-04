На мастер-классе рассмотрят:
- Тонкости языка Python, сферы использования и его преимущества, почему стоит начать с Python.
- Создадим игру на Python.
- Практическое применение Python — решение поставленной задачи написанием работающей программы.
Попасть в IT сферу намного реальнее, чем кажется на первый взгляд! Приходите и убедитесь в этом сами.
Мероприятие состоится 6 марта в 18:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305
Телефон 8-495-135-05-80?
Количество мест ограничено!
Зарегистрируйтесь прямо сейчас по ссылке
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Зеленоградский народный театр «БАВ» покажет спектакль на сцене ДК МИЭТ. Рассказываем, что это за театр Истории
Детский сад в 11-м микрорайоне закроют из-за низкой наполняемости, но обещают сохранить весь персонал и «глазную» направленность Новости
Современные девушки выбирают строить жизнь из «любви». «Дни клиента» в салонах IDOL FACE 28-29 февраля Реклама
Припаркованные возле домов машины оказываются с разбитыми стеклами. Причиной может быть упавший снег Новости
В Зеленограде открылось отделение Всероссийского общества родителей детей-инвалидов. Вот чем оно может быть полезно Новости
Префектура повторно попросила департамент транспорта вернуть зеленый мигающий сигнал светофора Новости
Гигантский робот с бутылкой пива — такая необычная рекламная конструкция появилась в 3-м микрорайоне Новости
Тротуар на Центральном проспекте окончательно превратился в проезжую часть. Водители-нарушители снова победили чиновников, полицию и пешеходов Новости
Новый дом на Заводской планируют сдать в течение полутора месяцев. Переселение начнется летом — скорее всего, в июне Новости
Эксклюзивное театрализованное танцевальное шоу «Сны Ходжи Насреддина» из серии «Лапушкины сказки» — 24 марта в ДК МИЭТ Афиша
Парковку на площади перед 3-м ТЦ могут сделать платной, а машины на тротуаре снова обещают наказать Новости