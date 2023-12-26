Праздничная атмосфера, новые знакомства и крутой урок по 3D-моделированию. Ребята увидят как на самом деле создаются персонажи популярных мультфильмов, узнают секреты создания 3D-игр и персонажей, почувствуют себя крутыми разработчиками профессиональной анимации и создадут собственного новогоднего 3D-персонажа.



Вход бесплатный!



Вас и вашего ребенка ждут 29 декабря в 16:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

телефон 8-495-135-05-80



Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь по ссылке