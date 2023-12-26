29 декабря в 16:00 ваших детей (7-14 лет) приглашают на Бесплатный новогодний мастер-класс «Создай своего новогоднего 3D-дракона». Каждому участнику 3D-дракон в подарок!
Праздничная атмосфера, новые знакомства и крутой урок по 3D-моделированию. Ребята увидят как на самом деле создаются персонажи популярных мультфильмов, узнают секреты создания 3D-игр и персонажей, почувствуют себя крутыми разработчиками профессиональной анимации и создадут собственного новогоднего 3D-персонажа.
Вход бесплатный!
Вас и вашего ребенка ждут 29 декабря в 16:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
телефон 8-495-135-05-80
Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь по ссылке
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