Внимание, Зеленоград! 5 августа в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «Создание своей первой игры». Количество мест ограничено.
В программе:
- основные секреты программирования компьютерных игр
- технологии, которые нужно освоить, чтобы разработать свою игру
- создание собственной компьютерной игры.
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Количество мест ограничено!
Регистрация: в два клика.
Дата: 5 августа в 12:00, суббота
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.
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