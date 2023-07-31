Бесплатный мастер-класс «Создание своей первой игры» — 5 августа в «Компьютерной Академии ТОП» 5 августа 12:00 Возраст от 7 до 14

Внимание, Зеленоград! 5 августа в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «Создание своей первой игры». Количество мест ограничено.

В программе:

  • основные секреты программирования компьютерных игр
  • технологии, которые нужно освоить, чтобы разработать свою игру
  • создание собственной компьютерной игры.

Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Количество мест ограничено!

Регистрация: в два клика.

Дата: 5 августа в 12:00, суббота
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет

Телефон для справок: 8-495-135-05-80.

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, компьютерная академия топ
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Большинство владельцев собак никогда не гуляют на специальных площадках — опрос «Зеленоград.ру» Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание своей первой игры» — 5 августа в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Въезд на Крюковскую площадь внезапно ограничили. Автобусы стоят в пробке, места посадки изменились Новости
Хотите красивую кухню по адекватной стоимости? Dizant — кухни и мебель на заказ Реклама
Как поменяется график движения электричек с запуском МЦД из Зеленограда Новости
Импровизация, стендап и интенсив для сценаристов - мероприятия киношколы Action! Афиша
«Задыхаемся, когда ветер от завода на нас». Письмо в редакцию о заводе на Алабушевской улице, который портит воздух в ближайших домах Истории
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2. Новые поступления школьных ранцев и рюкзаков, хозяйственных тележек, скидки, предзаказ Реклама
Подземный переход на станции Крюково обещают открыть в середине августа — к запуску МЦД. А пешеходный мост могут демонтировать уже осенью Новости
Лазерная эпиляция со скидкой 50% — в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» Реклама
Поликлиники в 20-м микрорайоне и на Каштановой аллее тоже капитально отремонтируют. А к ноябрю доделают те, которые ремонтируют сейчас Новости
Многоуровневый паркинг построят на месте мебельного магазина на Заводской улице Новости
Строительство гостиницы начинают рядом с промзоной «Алабушево». Но уже без Hilton? Новости
Акция от SURA SUSHI: «Двойной паштет для добра» Реклама
Музыкальные детские площадки ставят в Зеленограде — на них звенящие, дудящие и гремящие приспособления. Жители просят их убрать Новости
Где взять отличный диван за 10 000 рублей? На Распродаже от Мебельной фабрики «Dee One» — с 28 по 30 июля Реклама
Впервые стало известно, сколько москвичей воюют в «СВО» Новости
Премьера полнометражного мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». 6 августа в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» Афиша
Для строительства прямого съезда с Ленинградского шоссе в сторону Менделеево нужны усилия чиновников Подмосковья и деньги Москвы Истории
Комедия «Кентервильское привидение» — 16 августа в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Утверждены тарифы на МЦД из Зеленограда. О чем рассказал Собянин, а о чем умолчал Новости
Зеленоградская школьница прошла кастинг в Московский театр оперетты Реклама
Поезд «Иволга» впервые отвез пассажиров из Зеленограда в Москву и обратно Новости
Больше часа провели пассажиры запертыми в электричке возле Крюково из-за пожара в Солнечногорске. Некоторые пытались заставить машиниста открыть двери. Он вызвал охрану Новости
Компания «МилкПро» по производству европейских сыров Alti приглашает на работу Реклама
Строительство участка скоростной магистрали от Москвы до Алабушево задерживается — денег дали в три раза меньше, чем обещали Новости
Большие скидки на обучение в Компьютерной Академии ТОП и Летнем ИТ-клубе. А также бесплатный мастер-класс по созданию 3D-игр и персонажей Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру