Праздничная атмосфера, новые знакомства и крутой урок по созданию любимой игры. Ребята увидят как на самом деле создаются персонажи популярных игр, узнают секреты создания 3D игр и персонажей, почувствуют себя крутыми разработчиками.



Данное мероприятие позволяет раскрыть творческие способности ребёнка, попробовать себя в роли настоящего Game- дизайнера. Родители также узнают много нового. Вход бесплатный!

Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.

Регистрация: в два клика.

Дата: 1 июля в 12:00

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Возраст участников: от 7 до 14 лет

Телефон для справок: 8-495-135-05-80.