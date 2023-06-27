Внимание, Зеленоград! 1 июля в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «Создание игры Roblox». Количество мест ограничено.
Праздничная атмосфера, новые знакомства и крутой урок по созданию любимой игры. Ребята увидят как на самом деле создаются персонажи популярных игр, узнают секреты создания 3D игр и персонажей, почувствуют себя крутыми разработчиками.
Данное мероприятие позволяет раскрыть творческие способности ребёнка, попробовать себя в роли настоящего Game- дизайнера. Родители также узнают много нового. Вход бесплатный!
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Регистрация: в два клика.
Дата: 1 июля в 12:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.