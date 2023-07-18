Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» — 22 июля в «Компьютерной Академии ТОП» 22 июля 12:00 Возраст от 7 до 14

Внимание, Зеленоград! 22 июля в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «Создание 3D-персонажа из игры Among Us». Количество мест ограничено.

В программе:

  • 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей
  • как создать свой 3D-персонаж с нуля — пошаговая инструкция
  • 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием
  • 10 уникальных примеров 3D-персонажей
  • 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала
  • практическое занятие по 3D-моделированию.

Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Количество мест ограничено!

Регистрация: в два клика.

Дата: 22 июля в 12:00, суббота
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет

Телефон для справок: 8-495-135-05-80.

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, компьютерная академия топ
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зеленоградские лифты следующие три года будет обслуживать прежняя компания. Хотя большинство жителей работой лифтов недовольны Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа из игры Among Us» — 22 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Кутузовское шоссе и Малино соединят новой дорогой возле 23-го микрорайона. Она нужна для спорткомплекса и ГИБДД Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
На Крюковской площади изменят маршрут к временному пешеходному мосту Новости
Станцию Крюково не будут окончательно переименовывать в «Зеленоград» Новости
Открытая презентация «Старт в IT» — 19 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Ещё у нескольких машин на парковке во дворе российский флаг на номере перекрасили в эмблему террористической организации Новости
Проект «Преображение 2.0», организованный клиникой осознанной красоты Re:Forma — 21 июля подведение итогов Реклама
Что нужно студенту для счастья: рассказываем, какие дополнительные возможности есть у тех, кто поступает в МИЭТ Партнёрский материал
Как будут выглядеть новые переезды через железную дорогу в Малино и Алабушево — мэр показал картинки Новости
Спортивное мероприятие «Ниндзя-заруба «СПЕЦНАЗ» — 23 июля в фитнес-клубе «Pro Сlub» на Озерной аллее, 8 Афиша
Госдума запретила выгул собак и кошек без поводка в любом месте, кроме специальных площадок. Осталось научиться наказывать нарушителей и сделать новые площадки для выгула Новости
Хотите обрести безупречную кожу и неотразимый внешний вид? Тогда услуги косметолога «ЗелМедЦентра» специально для вас Реклама
Мост на Пятницком шоссе, собирающий огромные пробки, отремонтируют только к декабрю Новости
Станция «Зеленоград-Крюково» попала в пригородную зону МЦД — теперь это официально. И вот что мы предлагаем сделать Новости
Две крупные собаки напали на прохожих в лесопарке. Их выгуливали без поводков Новости
На Ленинградском шоссе прошли пикеты против строительства завода рядом с жилыми домами и школой. Вот что говорят участники Истории
Большие изменения расписания электричек в будние дни на вторую половину июля и начало августа Новости
Детскую поликлинику возле станции Крюково обещают построить к декабрю 2024 года Новости
Лазерная эпиляция со скидкой 50% — в студии коррекции фигуры «Elite / Gloss Laser» Реклама
Ремонт Фирсановского моста снова не могут закончить - теперь из-за нехватки металлоконструкций Новости
Проектное бюро «Аргос» — когда ты управляешь идеей. Вакансия для архитектора, проектировщика или инженера-конструктора Реклама
Убийца из Зеленограда завербовался в ЧВК «Вагнер» и вышел на свободу, отсидев только два года Новости
Скоростные поезда «Сапсан» могут начать останавливаться в Зеленограде после запуска МЦД Новости
Бассейн 25x16 метров открылся в спорткомплексе «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Новости
Чиновники объяснили, зачем бесплатно отдали землю рядом с жилыми домами и школой под строительство завода. Спойлер: чтобы строители заработали побольше Новости
Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру