Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа игры Minecraft» — 8 июля в «Компьютерной Академии ТОП» 8 июля 12:00 Возраст от 7 до 14

Внимание, Зеленоград! 8 июля в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (7-14 лет) «Создание 3D-персонажа игры Minecraft». Количество мест ограничено.

В программе:
• 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей
• как создать свой 3D-персонаж с нуля — пошаговая инструкция
• 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием
• 10 уникальных примеров 3D-персонажей
• 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала
• практическое занятие по 3D-моделированию.

Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Количество мест ограничено!

Регистрация: в два клика.

Дата: 8июля в 12:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет

Телефон для справок: 8-495-135-05-80.

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, компьютерная академия топ
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