В программе:

• 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей

• как создать свой 3D-персонаж с нуля — пошаговая инструкция

• 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием

• 10 уникальных примеров 3D-персонажей

• 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала

• практическое занятие по 3D-моделированию.

Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.

Количество мест ограничено!

Регистрация: в два клика.

Дата: 8июля в 12:00

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Возраст участников: от 7 до 14 лет

Телефон для справок: 8-495-135-05-80.