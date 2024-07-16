В программе:

Конструирование роботов

Бесплатное тестирование детей на уровень владения ПК

Как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло

Вас и вашего ребенка ждут 20 июля в 12:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.

Телефон 8-495-135-05-80.

Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.