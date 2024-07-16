20 июля в Компьютерной Академии Топ Зеленоград в 12:30 пройдет бесплатный мастер-класс «Робототехника» для детей 8-14 лет.
В программе:
- Конструирование роботов
- Бесплатное тестирование детей на уровень владения ПК
- Как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло
Вас и вашего ребенка ждут 20 июля в 12:30 по адресу: Зеленоград, корпус 1651, офис 305.
Телефон 8-495-135-05-80.
Количество мест ограничено! Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы для вашего ребёнка приготовили компьютер. Регистрация в два клика по ссылке.
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