Внимание, Зеленоград! 24 февраля в 12:30 пройдет бесплатный мастер-класс для детей 9-14 лет «Программирование на Python». Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться.
Вы убедитесь, что Python — это легко и невероятно увлекательно!
На мастер-классе будут разобраны следующие вопросы:
- скриптовый язык. Код программ определяется в виде скриптов
- поддержка самых различных парадигм программирования, в том числе объектно-ориентированной и функциональной парадигм
- интерпретация программ
- для работы со скриптами необходим интерпретатор, который запускает и выполняет скрипт
- портативность и платформонезависимость (не имеет значения, какая у нас операционная система — Windows, Mac OS, Linux, нам достаточно написать скрипт, который будет запускаться на всех этих ОС).
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для каждого участника.
Количество мест ограничено!
Регистрация: в два клика.
Дата: 24 февраля в 12:30
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 9 до 14 лет.
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.
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