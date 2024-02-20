Вы убедитесь, что Python — это легко и невероятно увлекательно!



На мастер-классе будут разобраны следующие вопросы:

скриптовый язык. Код программ определяется в виде скриптов

поддержка самых различных парадигм программирования, в том числе объектно-ориентированной и функциональной парадигм

интерпретация программ

для работы со скриптами необходим интерпретатор, который запускает и выполняет скрипт

портативность и платформонезависимость (не имеет значения, какая у нас операционная система — Windows, Mac OS, Linux, нам достаточно написать скрипт, который будет запускаться на всех этих ОС).

Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для каждого участника.

Количество мест ограничено!

Регистрация: в два клика.

Дата: 24 февраля в 12:30

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Возраст участников: от 9 до 14 лет.



Телефон для справок: 8-495-135-05-80.