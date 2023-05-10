Бесплатный мастер-класс для детей от 7 до 14 лет «Создание игры Roblox» — 13 мая в «Компьютерной Академии ТОП». Также до 20 мая — в Академии просто невероятные скидки и акции на программы для детей и взрослых. Не упустите возможность воспользоваться выгодными предложениями. Количество мест строго ограничено.
Дата: 13 мая в 12:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: для детей от 7 до 14 лет.
В программе:
- с помощью каких инструментов можно создать любимую игру самостоятельно
- секреты и фишки создания компьютерных игр
- каждый ребенок создаст собственную игру.
Количество мест ограничено!
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Регистрация в два клика: по ссылке «Создание игры Roblox».
Только до 20 мая в «Компьютерной Академии ТОП» просто невероятные скидки и акции на программы для детей и взрослых!
- Скидки и бонусы на летний IT клуб.
- Малая Компьютерная Академия — Скидка 15%, при покупке +ЛЛ скидка 20%, подробнее.
- Взрослая Академия — персональный курс в подарок, подробнее.
- Летний ИТ лагерь — 10%, подробнее.
Телефон для справок: 8-495-135-05-80
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.