Бесплатный мастер-класс по созданию игры Roblox от «Компьютерной Академии ТОП» — 13 мая. А также невероятные акции и скидки на программы для детей и взрослых 10.05.2023 Реклама

Бесплатный мастер-класс для детей от 7 до 14 лет «Создание игры Roblox» — 13 мая в «Компьютерной Академии ТОП». Также до 20 мая — в Академии просто невероятные скидки и акции на программы для детей и взрослых. Не упустите возможность воспользоваться выгодными предложениями. Количество мест строго ограничено.

Мастер-класс «Создание игры Roblox»

Дата: 13 мая в 12:00
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: для детей от 7 до 14 лет.

В программе:

  • с помощью каких инструментов можно создать любимую игру самостоятельно
  • секреты и фишки создания компьютерных игр
  • каждый ребенок создаст собственную игру.

Количество мест ограничено!
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.

Регистрация в два клика: по ссылке «Создание игры Roblox».

Акции и скидки

Только до 20 мая в «Компьютерной Академии ТОП» просто невероятные скидки и акции на программы для детей и взрослых!

  • Скидки и бонусы на летний IT клуб.
  • Малая Компьютерная Академия — Скидка 15%, при покупке +ЛЛ скидка 20%, подробнее.
  • Взрослая Академия — персональный курс в подарок, подробнее.
  • Летний ИТ лагерь — 10%, подробнее.

Телефон для справок: 8-495-135-05-80

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, компьютерная академия топ
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бесплатный мастер-класс по созданию игры Roblox от «Компьютерной Академии ТОП» — 13 мая. А также невероятные акции и скидки на программы для детей и взрослых Реклама
Летом в «Зеленопарке» откроется городской термальный курорт Termoland Новости
Между «Речным вокзалом» и «Сходненской» возобновил работу речной маршрут. Оплачивать можно картой «Тройка» Новости
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому поставили в зеленоградском парке Победы ровно 20 лет назад Истории
Семинар чемпиона Европы и России по бодибилдингу Станислава Линдовера - 13 мая в конференц-зале гостиницы «Рекорд» Афиша
Зеленоградский театр «Ведогонь» начал работу над двумя новыми спектаклями — по пьесам Астрид Линдгрен и Алексея Толстого Новости
Художников-волонтёров приглашают раскрасить домики возле Школьного озера Новости
Лето в «Середниково Парк» — идёт запись в лагерь-клуб BeanClub для детей 6-12 лет Реклама
Мемориал «Последний рубеж» на Пятницком шоссе оказался заброшенным даже в канун Дня Победы. Следственный комитет начал проверку Новости
Вынесен приговор по делу о гибели пассажира электрички, которого зажало дверьми. Что выяснило следствие, как оправдывался машинист и почему трагедия может повториться Истории
Какие места в Зеленограде обрабатывают от клещей Гид
Детский театр «Крылья» открывает весенне-летнюю сессию спектаклей — начало 11 мая Реклама
Власти Москвы запретили полеты беспилотников после ночной атаки на Кремль Новости
Хватит откладывать хорошее на потом! Sura Sushi знает, что ты точно заслуживаешь счастья именно сейчас Реклама
Поликлиника в 9 микрорайоне начнет работать 15 мая. Официально это не подтверждают, но запись к врачам уже идет Новости
Детский праздник в честь 78-й годовщины победы в Великой отечественной войне — 14 мая у Покровского храма в Рузино Афиша
МРТ c широким туннельным диаметром в медицинском центре «Томоград» Реклама
Два человека погибли в аварии с участием легкового автомобиля и мотоцикла на Фирсановском шоссе Новости
Вестерн для детей «Вождь краснокожих» — 16 мая в КЦ «Зеленоград» Афиша
На Панфиловском проспекте возле ТЦ «Ольга» плитку заменят на асфальт Новости
Магазин сети «Магнит» откроется в 3-м микрорайоне Новости
В здании вокзала станции Крюково могут открыть музей железнодорожников Новости
Благоустройство в Зеленограде — где и что сделают в 2023 году по контракту почти на триста миллионов (который ещё не подписан, а работы по нему уже идут) Истории
Типография «Рехаус» предлагает изготовление наружной рекламы любой сложности — а также офсетную печать и другие типографские услуги Реклама
Для прохода в 9-й микрорайон вдоль поселка «Трамвай» могут сделать новую дорожку Существующая улица огорожена забором, а чиновники предлагают ходить по грязи Истории
Школа IQ007 открывает запись в «Летнюю Школу» Реклама
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях в 2023 году Гид
Летние IT-смены с ЦКО и ДО школьникам 2-10 классов — лето с интересом и пользой! Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру