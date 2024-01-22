Внимание, Зеленоград! 27 января в 12:30 состоится бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «Битва роботов». Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться.
На мастер-классе каждый ребенок:
- сконструирует своего первого робота
- примет участие в мега-битве роботов
- весело проведет время и заведет новые знакомства.
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Количество мест ограничено!
Регистрация: в два клика.
Дата: 27 января в 12:30
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет.
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.
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