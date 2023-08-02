Внимание, Зеленоград! 6 августа в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (12-14 лет) «Нейросети и искусственный интеллект». Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться сегодня.
В программе урока для детей:
- они узнают, что такое нейросети и искусственный интеллект
- изучат и будут использовать самые популярные нейросети в интернете
- 5 уникальных примеров использования нейросетей
- 5 советов по использованию нейросетей в жизни и в школе
- практическое занятие по работе с нейросетями.
В это время родители смогут узнать много новой и полезной информации, а именно:
- увлечения детей 12-14 лет: тренды 2022-2023
- почему у современных детей такая страсть к компьютерам (данные исследований ученых)
- как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло
- польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка
- презентация детской образовательной программы, признанной лучшей в мире на международном саммите ООН
- как провести летние каникулы с пользой (обзор каникулярных программ Академии TOP)
- условия поступления и обучения в Международной Компьютерной Академии TOP.
Вам будет полезно посетить мастер класс, если интересуетесь дополнительным образованием для ваших детей.
Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться сегодня!
Пройдите регистрацию:
- по телефону 8-495-135-05-80
- или по ссылке.
Дата: 6 августа в 12:00, воскресенье
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 12 до 14 лет.
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