В программе урока для детей:

они узнают, что такое нейросети и искусственный интеллект

изучат и будут использовать самые популярные нейросети в интернете

5 уникальных примеров использования нейросетей

5 советов по использованию нейросетей в жизни и в школе

практическое занятие по работе с нейросетями.

В это время родители смогут узнать много новой и полезной информации, а именно:

увлечения детей 12-14 лет: тренды 2022-2023

почему у современных детей такая страсть к компьютерам (данные исследований ученых)

как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло

польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка

презентация детской образовательной программы, признанной лучшей в мире на международном саммите ООН

как провести летние каникулы с пользой (обзор каникулярных программ Академии TOP)

условия поступления и обучения в Международной Компьютерной Академии TOP.

Вам будет полезно посетить мастер класс, если интересуетесь дополнительным образованием для ваших детей.

Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться сегодня!

Пройдите регистрацию:

по телефону 8-495-135-05-80

или по ссылке.

Дата: 6 августа в 12:00, воскресенье

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж

Возраст участников: от 12 до 14 лет.