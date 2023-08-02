Бесплатный мастер-класс «Нейросети и искусственный интеллект» — 6 августа в «Компьютерной Академии ТОП» 6 августа 12:00 Возраст от 12 до 14

Внимание, Зеленоград! 6 августа в 12:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей (12-14 лет) «Нейросети и искусственный интеллект». Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться сегодня.

В программе урока для детей:

  • они узнают, что такое нейросети и искусственный интеллект
  • изучат и будут использовать самые популярные нейросети в интернете
  • 5 уникальных примеров использования нейросетей
  • 5 советов по использованию нейросетей в жизни и в школе
  • практическое занятие по работе с нейросетями.

В это время родители смогут узнать много новой и полезной информации, а именно:

  • увлечения детей 12-14 лет: тренды 2022-2023
  • почему у современных детей такая страсть к компьютерам (данные исследований ученых)
  • как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло
  • польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка
  • презентация детской образовательной программы, признанной лучшей в мире на международном саммите ООН
  • как провести летние каникулы с пользой (обзор каникулярных программ Академии TOP)
  • условия поступления и обучения в Международной Компьютерной Академии TOP.

Вам будет полезно посетить мастер класс, если интересуетесь дополнительным образованием для ваших детей.

Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться сегодня!

Пройдите регистрацию:

Дата: 6 августа в 12:00, воскресенье
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 12 до 14 лет.

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, компьютерная академия топ
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