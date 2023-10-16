Внимание, жители Зеленограда! 19 октября в 18:30 пройдет бесплатный мастер-класс по дизайну в Figma от компьютерной академии TOP: «Интерфейс мобильного приложения в Figma».



Делаете свои первые шаги в мире UI-дизайна и находитесь в поиске инструмента, который поможет вам создавать красивые, функциональные интерфейсы? Тогда этот бесплатный мастер-класс для вас.