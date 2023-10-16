Внимание, жители Зеленограда! 19 октября в 18:30 пройдет бесплатный мастер-класс по дизайну в Figma от компьютерной академии TOP: «Интерфейс мобильного приложения в Figma».
Делаете свои первые шаги в мире UI-дизайна и находитесь в поиске инструмента, который поможет вам создавать красивые, функциональные интерфейсы? Тогда этот бесплатный мастер-класс для вас.
В программе:
- мастер-класс от преподавателя академии TOP
- первое знакомство с Figma
- сколько зарабатывают специалисты по Компьютерной графике и дизайну
- как определиться с будущей профессией
- технологии, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься Компьютерной графикой и дизайном.
Количество мест ограничено!
Зарегистрируйтесь прямо сейчас по ссылке.
Дата: 19 октября в 18:30, четверг
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.
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